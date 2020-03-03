У Раду внесли постанову про висловлення недовіри Рябошапці

У Верховній раді України зареєстрували проект постанови №3154 "Про висловлення недовіри генеральному прокурору Рябошапці Р.Г.". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Наразі текст документу відсутній на сайті ВР. Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Автори проекту - 83 народних депутата.

Нагадаємо, заступник керівника комітету з питань організації державної влади Олександр Качура заявив, що на вечірньому засіданні фракції "Слуга народу" можуть прийняти рішення про відставку глави уряду Олексія Гончарука та генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Як писало РБК-Україна, 2 березня сам Рябошапка заявив, що голосування по відставці генерального прокурора в середу може і відбутися, але навряд чи буде успішним. За його словами, "нічого нового, і нічого не відбудеться".

Так, президент України Володимир Зеленський 28 лютого скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня. Згідно з порядком денним, Верховна рада, зокрема, розгляне питання "Про Кабінет міністрів України". Крім того, президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів.