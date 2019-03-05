У Раду внесли постанову щодо порушення прав корінних народів у Росії

Наразі текст постанови відсутній

В Верховную раду Украины внесли проект постановления №10125 об обращении парламента к международному сообществу об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Соответствующий проект "Об Обращении Верховной рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации" был зарегистрирован во вторник, 5 марта.

В настоящий момент текст постановления отсутствует. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, в декабре 2018 года в Раде анонсировали, что украинский парламент может обратиться к международному сообществу по поводу нарушения прав коренных народов в России. В частности, речь идет о системных нарушениях прав народов, которые "исконно живут на своей земле, и территории которых в свое время были включены в состав Российской или советского государства". Это народы Северного Кавказа, Идель-Урала, Сибири и других регионов России.

Как писало РБК-Украина, в январе в комитете парламента по иностранным делам заявили, что Верховная рада недостаточно уделяет внимания вопросу коренных народов. Подчеркивалось, что нардепы должны защитить права коренных народов Украины, прежде всего крымских татар, которые страдают от агрессии РФ.