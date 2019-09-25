У Раду внесли вже чотири законопроекти про столицю

У парламенті зареєстровано вже чотири законопроекти про столицю - місто-герой Київ від різних фракцій. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Зокрема, законопроекти №2143 і №2143-3 внесли різні депутати від фракції "Слуга народу". На даний момент на сайті Ради є текст лише законопроекту №2143, поданого групою із 39 депутатів від фракції "СН".

При цьому альтернативний законопроект №2143-3 фракція зареєструвала у вівторок, 24 вересня. Автори документа - група з 21 депутата, серед яких - голова фракції Давид Арахамія, перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук і перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко. Текст документа поки відсутній на сайті Ради.

Крім того, законопроект №2143-1 був зареєстрований у Раді 19 вересня депутатами від "Європейської солідарності", "Батьківщини", депутатської групи "За майбутнє" і позафракційними.

Текст проекту передбачає ліквідацію КМДА і передачу виконавчої влади Адміністрації міста Києва, яку очолює мер, і виконкомам районних рад, які пропонується відновити.

Також у Раду внесли законопроект №2143-2. Його автори - депутати фракції "Голос" Андрій Осадчук, Олег Макаров, Кіра Рудик і Роман Лозинський. Текст законопроекту зараз не опублікований на сайті ВР.

Нагадаємо, Рада включила закон про столицю у порядок денний сесії. Включення підтримали 237 парламентаріїв. При цьому за скорочення строків внесення альтернативних до цього проектів проголосували 235 нардепів.

Таким чином, документ буде переданий на розгляд до комітетів ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, в разі прийняття закону про столицю, вибори мера Києва можуть пройти 8 грудня 2019 року.

Зазначалося, що районні ради отримають частину повноважень міської ради, відбудеться відновлення районних рад, Київська міська рада скоротиться з 120 до 84 депутатів.

Додамо також, чинний міський голова Києва Віталій Кличко має намір брати участь у наступних місцевих виборах. Крім цього, глава Офісу президента Андрій Богдан не виключає можливості участі в цих виборах.