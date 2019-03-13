У Раду внесено сім законопроектів про незаконне збагачення

У Раді зареєстровано сім законопроектів про встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення

По состоянию на среду, 13 марта, народные депутаты в Верховной раде зарегистрировали семь законопроектов об установлении уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом говорится на сайте парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, шесть законопроектов предложенные народными депутатами как альтернативные законопроекту № 10110, внесенного президентом как неотложного.

По данным сайта украинского парламента, с начала марта альтернативные проекты изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный подали народные депутаты Сергей Каплин, Виктором Чумак, Наталья Новак, Мустафа Найем, Юрий Деревянко, Егор Соболев.

Последний из альтернативных законопроект 10110-6 внесен 13 марта народным депутатом Анной Гопко и Викторией Пташник. Сейчас текст проекта еще не обнародован на сайте парламента.

Напомним, сегодня Комитет Верховной рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности не включил в повестку дня комитета рассмотрение законопроектов об установлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Сообщается, что не все из семи поданных законопроектов имеют выводы Главного научно-экспертного управления Верховной рады.

Как писало РБК-Украина ранее, замглавы фракции "БПП" Алексей Гончаренко заявил, что внесенный президентом законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение будет рассмотрен в первую очередь сразу после завершения рассмотрения "языкового закона".