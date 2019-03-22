У Раду перевнесуть важливі закони щодо розмінування, військової служби та роботи бізнесу

У п’ятницю в парламент перевнесуть три важливі законопроекти щодо розмінування, військової служби та роботи бізнесу. Про це повідомила перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп зазначила, що раніше закони були провалені.

"Сьогодні буде зареєстровано в парламенті три дуже важливі закони, які було провалено. Це закон про протимінну діяльність, який дасть можливість нашим міжнародним донорам розблокувати питання трастових фондів. Друге: законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби, який допоможе створити дієвий сержантський корпус", - повідомила Геращенко.

Вона наголосила, що третій законопроект є важливим для малого та середнього бізнесу.

"Третій: це економічна угода про асоціацію, яка дозволить нам досягти стандартизації для нашого середнього та малого бізнесу, щоб простіше виходити на європейські ринки", - сказала віце-спікер.

За її словами, у минулі сесійні тижні ці законопроекти були провалені парламентом.

"Минулого тижня було завалено кілька законів. Зокрема, це закон про стандартизацію, ми так і не внесли зміни до закону про розмінування, а також закону про військові звання", - пояснила парламентар.

Нагадаємо, раніше Геращенко анонсувала, що до Верховної ради внесуть новий законопроект про приведення військових звань у відповідність зі стандартами НАТО. Вона відзначала, що законопроект буде зареєстрований у найближчим часом.

Як писало РБК-Україна раніше, в лютому Рада провалила в першому читанні законопроект №6372 "Про внесення змін до деяких законів України про військові звання військовослужбовців", яким звання українських військовослужбовців пропонувалося привести у відповідність зі стандартами НАТО.

Додамо, в середині грудня 2018-го Верховна рада прийняла за основу закон про військову стандартизацію відповідно до вимог НАТО.