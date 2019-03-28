Радован Караджич оскаржуватиме довічне ув'язнення

Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич подав апеляцію на рішення трибуналу в Гаазі про посилення вироку за військові злочини. Про це повідомляє AFP.

У повідомленні, поданому адвокатом Пітером Робінсоном, йдеться, що Караджич оскаржить довічний вирок.

Нагадаємо, 20 березня трибунал в Гаазі засудив колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича до довічного ув'язнення. Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів посилив вирок 73-річному Радовану Караджичу з 40 років в'язниці до довічного ув'язнення.

Його заарештували 18 липня 2008 року в белградському автобусі. Арешт колишнього лідера боснійських сербів став результатом ретельно спланованої операції сербської служби безпеки.

Караджич проживав в Белграді і працював у приватній клініці в Новому Белграді, займаючись лікуванням депресій допомогою альтернативної медицини. Він мав фальшиві документи на ім'я Драгана Давида Дабіча, яка не є громадянином Сербії, і вільно пересувався по місту, відвідував семінари, лекції.

Суд над Караджичем почався в листопаді 2009 року, але слухання кілька разів переносилися на прохання обвинуваченого. Процес відновився 13 квітня 2010 року. У 2012 році трибунал зняв з Караджича одне із звинувачень у геноциді.

В 2016 році Міжнародний кримінальний трибунал по колишній Югославії визнав Радована Караджича винним у злочинах проти людяності і засудив його до 40 років тюремного ув'язнення. Зокрема, його визнали винним у геноциді, військових злочинах і злочинах проти людяності. Суд визнав його відповідальним за організацію масового вбивства мусульман у Сребрениці в 1995 році. Караджич також визнаний винним в організації нападів на мирних жителів і у вбивствах в ході облоги міста Сараєво, захоплення в заручники співробітників ООН.