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Раділи не евакуації. З'явилися нові подробиці рейдів українських льотчиків на "Азовсталь"

Фото: з'явилися нові подробиці рейдів українських пілотів на "Азовсталь" (t.me/polkazov)
Автор: Наталія Гурковська

Українські пілоти здійснили сім рейсів на "Азовсталь" в окупованому Маріуполі. Повітряний шлях тоді залишався останнім з всіх можливих шляхів для постачання їжі, ліків та зброї заблокованим українським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"На той час противник вже повністю контролював всю територію довкола міста Маріуполь, а водні шляхи було неможливо використовувати, оскільки ворог підвів свої бойові кораблі і вони контролювали виходи з маріупольського порту. Тому лишався єдиний шлях - це повітряний міст", - розповів голова ГУР Кирило Буданов.

Як зізнається керівник зв'язку оборони Маріуполя з позивним "Мольфар", очікувалось, що основні сили росіян будуть йти з напрямку Безіменного. А окупанти зайшли з тилу, чого захисники "Азовсталі" зовсім не очікували.

"Ми хотіли не пустити противника в місто, щоб вони не перейшли річку. Тому ми хотіли, щоб вони вперлись в "Азовсталь" з боку лівого берега і далі вже не пройшли в місто. Ми не думали, що противник прийде з тилу, з напрямку Бердянська", - розповів він.

Боєць полу "Азов" "Георгій" розповів, чому захисники Маріуполя раділи найбільше, коли один з гвинтокрилів приземлився в їх розташуванні.

"Ми зраділи не скільки евакуації, а коли вони вигрузили систему зв'язку і Javelin, і Stinger. Ми раділи. Все! Хлопці зараз їм покажуть!" - розповів він.

Як повідомлялося, не всі пілоти погоджувалися сідати за штурвал, щоб доставити необхідне бійцям "Азовсталі".

Нагадаємо, всього до захисників Маріуполя до "Азовсталі" літало 16 військових вертольотів Мі-8 за допомогою. А одного разу із 72 бійцями полку "Азов" на борту.

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Маріуполь