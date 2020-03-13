У Радомишлі закрили ринки і зупинили транспорт через коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус був підтверджений у 71-річної мешканки Радомишля

У Радомишлі Житомирської області після виявлення коронавірусу місцева влада ухвалила рішення про обмежувальні заходи. Про це повідомив голова Житомирської облдержадміністрації Віктор Пулковський в ефірі "112 Україна", передає РБК-Україна.

Зокрема, місцева влада прийняла рішення про закриття всіх ринків на території міста, а також про припинення руху транспорту.

"Прийнято введення надзвичайної ситуації в місті, яка передбачає контроль перепустки на вхід і вихід людей з міста. Захворювання локалізовано. Всі люди, що знаходилися в контакті з ідентифіковані і перебувають під наглядом", - повідомив Пулковський.

Нагадаємо, 12 березня в Україні збільшилася кількість інфікованих коронавірусом до трьох осіб. Новий випадок захворювання зокрема був зафіксований у 71-річної мешканки Радомишля. Вона нещодавно повернулася з Польщі.

Також РБК-Україна писало, що із-за інфікування коронавірусом пенсіонерки з Радомишля 22 людини, які з нею контактували, були ізолювали. При цьому двоє з них є киянами та ізольовані в Києві.