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Советник мэра рассказал, сколько партизаны уничтожили оккупантов в Мариуполе за лето

Фото: российские военные в оккупированном Мариуполе (GettyImagеs)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Мариуполе и районе продолжают активно действовать Силы сопротивления. Партизаны в течение лета ликвидировали десятки российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко и Telegram-канал "Мариуполь.Сопротивление".

Согласно подведению представителями Сил Сопротивления итогов "Украинского лета" в Мариуполе, учитывая данные с подтверждением от российских СМИ и пабликов, речь идет о ликвидации 21 военного РФ на территории города и района.

В публикации уточняется, что уничтожение живой силы врага проходило, в том числе, путем отравления.

При этом Андрющенко обращает внимание и на взрывы районе Мариуполя, в результате которых погибли сотни оккупантов.

"Если добавить к счету погибших и раненых в двухкратной "бавовне" в Юрьевке, то общий счет "хороших" россиян пойдет на несколько сот", - отметил он.

Деятельность партизан в Мариуполе

Несмотря на то, что российские оккупанты считают захваченный Мариуполь Донецкой области своим тылом и превращают его в военную базу, там постоянно происходят различные взрывы и пожары, так как в городе хорошо развито партизанское движение.

Так, например, в конце августа местные партизаны подожгли базу россиян в Мариуполе. В результате захватчики потеряли по меньшей мере четыре транспортных средства.

При этом в середине августа Силы сопротивления в Мариуполе также сожгли базу оккупантов.

Ранее советник мэра Петр Андрющенко сообщал, что захватчики ужесточили проверки местного населения в Мариуполе и проводят так называемые зачистки.

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Мариуполь