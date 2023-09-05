Советник мэра рассказал, сколько партизаны уничтожили оккупантов в Мариуполе за лето

Согласно подведению представителями Сил Сопротивления итогов "Украинского лета" в Мариуполе, учитывая данные с подтверждением от российских СМИ и пабликов, речь идет о ликвидации 21 военного РФ на территории города и района.

В публикации уточняется, что уничтожение живой силы врага проходило, в том числе, путем отравления.

При этом Андрющенко обращает внимание и на взрывы районе Мариуполя, в результате которых погибли сотни оккупантов.

"Если добавить к счету погибших и раненых в двухкратной "бавовне" в Юрьевке, то общий счет "хороших" россиян пойдет на несколько сот", - отметил он.

Деятельность партизан в Мариуполе

Несмотря на то, что российские оккупанты считают захваченный Мариуполь Донецкой области своим тылом и превращают его в военную базу, там постоянно происходят различные взрывы и пожары, так как в городе хорошо развито партизанское движение.

Так, например, в конце августа местные партизаны подожгли базу россиян в Мариуполе. В результате захватчики потеряли по меньшей мере четыре транспортных средства.

При этом в середине августа Силы сопротивления в Мариуполе также сожгли базу оккупантов.

Ранее советник мэра Петр Андрющенко сообщал, что захватчики ужесточили проверки местного населения в Мариуполе и проводят так называемые зачистки.