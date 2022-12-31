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Радость и победа. Буданов спрогнозировал, что ожидает Украину в 2023 году

Фото: начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Следующий год может стать для Украины победным. При этом хороших новостей следует ожидать во второй половине 2023-го.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в эфире телемарафона.

"Радость и победу - вот, что он (2023 год - ред.) нам принесет", - сказал Буданов.

Начальник военной разведки добавил, что украинцы смогут порадоваться хорошим новостям в середине или второй половине 2023 года.

"Есть определенный набор факторов, определенные алгоритмы, которые уже задействованы, и, опираясь на это, я делаю выводы", - пояснил он.

Буданов также отметил, что для Украины победой станет выход на границы 1991 года. Однако, по его словам, это не будет "окончанием всех процессов, они еще будут достаточно продолжительны".

Напомним, Кирилл Буданов подчеркнул, что в марте Россия может ощутить дефицит артиллерийских боеприпасов, поскольку враг уже втрое сократил использование снарядов.

Главный разведчик также заявил, что в российских запасах осталось 150 ракет, а РФ способна изготовить до 50 ракет за два месяца.

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