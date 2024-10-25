Радиодиктант-2024: где слушать и смотреть трансляцию

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится сегодня, 25 октября. Он начнется в 11.00.
Где и как слушать радиодиктант, рассказывает РБК-Украина.
25-й радиодиктант национального единства, приуроченный ко Дню украинской письменности и языка, состоится в пятницу, 25 октября, в 11:00. В 2024 году автором текста стала известная украинская писательница Оксана Забужко, а читать его будет поэт и военный Павел Вышебаба.
Трансляция будет доступна на разных платформах "Суспільного":
Текст Радиодиктанта будет опубликован 28 октября в 11:00 на сайтах "Украинского Радио" и "Суспільне Культура", чтобы все участники могли проверить свои работы на ошибки.
Для тех, кто хочет получить официальную проверку:
Напомним, что в этом году чтецом Всеукраинского радиодиктанта национального единства станет писатель, музыкант и военный Павел Вышебаба. Он активно готовится к мероприятию, в частности, работает над произношением, отметив, что ему в этом помогают, и критики он не боится.
Также сообщалось, что автор текста радиодиктанта-2024, известная украинская писательница Оксана Забужко, потратила три недели на его создание. Она выразила возмущение из-за большого внимания к ее персоне и призвала общественность больше интересоваться историей украинского языка и единством украинцев, которое символизирует это ежегодное мероприятие.
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