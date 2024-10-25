Радиодиктант-2024: где слушать и смотреть трансляцию

25-й радиодиктант национального единства, приуроченный ко Дню украинской письменности и языка, состоится в пятницу, 25 октября, в 11:00. В 2024 году автором текста стала известная украинская писательница Оксана Забужко, а читать его будет поэт и военный Павел Вышебаба.

Трансляция будет доступна на разных платформах "Суспільного":

Текст Радиодиктанта будет опубликован 28 октября в 11:00 на сайтах "Украинского Радио" и "Суспільне Культура", чтобы все участники могли проверить свои работы на ошибки.

Для тех, кто хочет получить официальную проверку: