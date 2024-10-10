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Радиодиктант-2024: стало известно, кто и чей текст будет читать

Украина, Четверг 10 октября 2024 14:28
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Радиодиктант-2024: стало известно, кто и чей текст будет читать Фото: Павел Вышебаба (facebook.com_vyshebaba)
Автор: РБК-Украина

Ко Дню украинской письменности и языка проведут Всеукраинский радиодиктант национального единства. Это событие состоится через две недели.

Про это сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинское радио".

В этом году радиодиктант национального единства пройдет 25 октября в 11:00. Его будут транслировать на всех платформах Суспільного: телевидении, радио и диджитал. Это событие будет проходить уже 24-й год подряд. Хотя обычно наиболее активными участниками являются школьники, студенты и преподаватели учебных заведений, к его написанию может присоединиться абсолютно каждый. Несмотря на то, что Радиодиктант насчитывает всего 100 – 120 слов и в тексте нет противоречивых орфограмм, его все равно непросто написать без ошибок.

Автором текста Всеукраинского радиодиктанта - 2024 станет известная писательница Оксана Забужко, которая в 2023 году попала в список 100 женщин года по версии BBC. А читать Радиодиктант будет музыкант и писатель, ныне военный, Павел Вышебаба. Его стихотворение "Доньці" и рассказ "Марсіани" вошли в Учебную программу по украинской литературе для учреждений общего и среднего образования.

Напомним, в прошлом году победителями Радиодиктанта стали семь человек. Одной из них стала врач-бактериолог со Львова Кристина Гоянюк. 23 года подряд она принимает участие в этом событии и уже более 10 раз становилась победительницей.


Еще одной чемпионкой стала учительница украинского языка и литературы Галина Шура. В прошлом году она третий раз одержала победу.

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радіодиктант
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