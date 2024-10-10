Радиодиктант-2024: стало известно, кто и чей текст будет читать

В этом году радиодиктант национального единства пройдет 25 октября в 11:00. Его будут транслировать на всех платформах Суспільного: телевидении, радио и диджитал. Это событие будет проходить уже 24-й год подряд. Хотя обычно наиболее активными участниками являются школьники, студенты и преподаватели учебных заведений, к его написанию может присоединиться абсолютно каждый. Несмотря на то, что Радиодиктант насчитывает всего 100 – 120 слов и в тексте нет противоречивых орфограмм, его все равно непросто написать без ошибок.

Автором текста Всеукраинского радиодиктанта - 2024 станет известная писательница Оксана Забужко, которая в 2023 году попала в список 100 женщин года по версии BBC. А читать Радиодиктант будет музыкант и писатель, ныне военный, Павел Вышебаба. Его стихотворение "Доньці" и рассказ "Марсіани" вошли в Учебную программу по украинской литературе для учреждений общего и среднего образования.