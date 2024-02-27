В Раде сделали заявление о повышении налогов в Украине

В Украине не рассматривают вопрос повышения налогов для того, чтобы покрыть отсутствие помощи от Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена комитета Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Ольги Василевской-Смаглюк в эфире телемарафона.

По ее словам, до конца февраля Рада ожидает от Кабмина план альтернативных поступлений в госбюджет на фоне отсутствия помощи от Соединенных Штатов Америки.

"Что это может быть? Это могут быть сверхурочные поступления с таможни, с налоговой, это также может быть пересмотр акцизных сборов, сборов за недра, что также очень важно. Но президент (Владимир Зеленский - ред.) против повышения налогов. Поэтому мы должны сейчас успокоить население: повышение налогов мы не рассматриваем сейчас как основной сценарий, потому что президент сказал искать альтернативные пути", - отметила нардеп.

Она также уточнила, что рассматривается вариант заимствования у Нацбанка. Поэтому альтернатив много, но задача властей - сделать так, чтобы это прямо не затронуло население.

Что предшествовало

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило о том, что Украина готовит план для Международного валютного фонда на случай, если США не будут предоставлять нашей стране помощь.

Такой план, в частности, включает расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов.

Это необходимо, чтобы получить деньги от МВФ.