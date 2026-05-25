В Раде нашли еще один источник финансирования для еВосстановления

Председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления Елена Шуляк объяснила, что механизм компенсаций за поврежденное и разрушенное жилье работает уже три года, однако его эффективность напрямую зависит от наличия финансирования.

По ее словам, государство продолжает искать дополнительные ресурсы как среди международных партнеров, так и на уровне местных бюджетов, поскольку сам факт выдачи жилищного сертификата без реального финансового наполнения не решает проблему людей.

Шуляк напомнила, что парламент еще в начале полномасштабного вторжения принял законодательство, которое позволяет украинцам получать компенсации за поврежденное или полностью разрушенное жилье. Речь идет как о жилищных сертификатах, так и о финансировании восстановления частных домов или ремонта поврежденного жилья.

Часть средств для программы уже привлекают международные партнеры. В частности, Всемирный банк поддерживает направление компенсаций за поврежденное жилье, а Банк развития Совета Европы помогает финансировать сертификаты для людей, чьи дома были полностью разрушены.

Как к программам хотят привлекать местные бюджеты

В то же время, по словам Шуляк, к программам могут активнее участвовать и органы местного самоуправления. Подобная модель уже работает в рамках программы еОселя, когда отдельные города и области компенсируют часть первого взноса или процентной ставки для определенных категорий граждан.

Среди примеров она назвала Кривой Рог, Тернополь и Николаев.

Отдельный потенциал, по словам депутата, есть в бюджетах громад с временно оккупированных территорий, которые продолжают получать поступления от зарегистрированных там предпринимателей и бизнеса.

В качестве примера Шуляк привела часть громад Луганской области. Там людям уже выделяют по 250 тысяч гривен на первый взнос по программе еОселя, а Северодонецкая администрация запустила программу для ВПЛ в возрасте 60+.

"Там максимально приобщаются к тому, чтобы бюджеты этих временно оккупированных громад шли для того, чтобы решать жилищный вопрос. Здесь важно исследовать и посмотреть, каким образом люди именно из общин ВОТ могут получить из бюджетов этих общин соответствующее финансирование", - пояснила депутат.

Она также отметила, что чиновники громад с ВОТ продолжают работать, несмотря на оккупацию, и часто сами являются переселенцами.

Что предлагают для прифронтовых территорий

Еще одним направлением поддержки может стать строительство жилья для жителей оккупированных городов в других регионах Украины. В качестве примера Шуляк вспомнила совместный проект Мариуполя и Белой Церкви, где планируют создать отдельный квартал для мариупольцев.

Отдельно в парламенте работают над механизмом компенсаций для прифронтовых и фактически полностью разрушенных населенных пунктов, где невозможно проводить стандартное обследование каждого дома.

Для этого в 2024 году зарегистрировали законопроект №11444. Документ предусматривает возможность признавать непригодными для проживания не отдельные квартиры или дома, а целые улицы, кварталы или населенные пункты. Это позволит людям быстрее получать жилищные сертификаты без дополнительных процедур.

По ее словам, принятие этого законопроекта важно и для самих прифронтовых громад, где комиссии не должны тратить время на процедуры, результат которых очевиден из-за масштаба разрушений.

"Будем надеяться, что этот законопроект выйдет в сессионный зал в ближайшее время", - подытожила Шуляк.