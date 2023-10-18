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В Раде нашли причину отказаться от наказания уклонистов, которые выехали за границу

Фото: Федор Вениславский, народный депутат, представитель президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцев-уклонистов, которые нелегально выехали из страны после начала полномасштабной войны, не стоит наказывать. Такие меры могут отбить у них желание возвращаться на родину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью BBC заявил представитель президента в ВР, член комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский.

"Я был искренне убежден, что это (наказание уклонистов, которые выехали - ред.) возможно. Потом, когда началась дискуссия, понял, что таким образом мы можем не только стимулировать возвращение - мы можем отрезать желание вообще возвращаться в Украину", - заявил нардеп. 

По его словам, в Украине после войны необходимо обеспечивать сохранение нации, поэтому наказание может иметь обратный эффект. 

Также Вениславский добавил, что насчет военнообязанных, которые поступили в вузы на дневную форму обучения, идут отдельные споры из-за "чувствительности вопроса". 

"Конечно, есть значительное количество мужчин в возрасте сорока-пятидесяти лет, которые вдруг изъявили желание получать высшее образование… Это очевидная для меня, как для юриста, форма избежать призыва по мобилизации. На сегодняшний день говорить о какой-то модели отмены отсрочки, которая имеет общую поддержку, - мы еще не можем", - рассказал он. 

Экстрадиция уклонистов

Напомним, ранее отдельные украинские официальные лица начали допускать экстрадицию уклонистов, которые выехали из нашей страны. 

В частности, о таких мерах заявлял и Вениславский. Он отмечал, что для экстрадиции в каждом отдельном случае необходимо предоставлять соответствующие документы. 

Поэтому, как добавлял нардеп, власти работают над тем, чтобы сделать такую процедуру более гибкой. 

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