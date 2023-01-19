В Раде зарегистрировали законопроект о запрете церквей, управляемых из России

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде проект закона "О внесении изменений в некоторые законы о деятельности в Украине религиозных организаций".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.