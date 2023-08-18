В Раде призвали "Энергоатом" показать план погашения долга перед "Гарпоком"

По его словам, нужно, чтобы "Энергоатом" разработал план, который позволит наблюдать положительную динамику по погашению долга.

"Нужен какой-то план для того, чтобы у нас была положительная динамика. Условно говоря, если в сентябре будет погашено даже не 100%, а 99% - это уже положительная динамика. Хотелось бы видеть начало этой положительной динамики уже сейчас", - сказал Герус.

Он добавил, что улучшение динамики выплаты долга со стороны Энергоатома должно наблюдаться уже в текущем месяце, поскольку маловероятно, что все 17 млрд грн долга погасит компания в последние дни 2023 года.

В свою очередь председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков подчеркнул, что за текущий год и с учетом прошлого года Энергоатом должен "Гарантированному покупателю" 27 млрд грн и все участники рынка должны знать и понимать план, как эти долги будут погашаться.

"Нужно иметь документ гарантию, что это будет происходить. После погашения текущих долгов до конца текущего года надо понимать, как будут погашаться долги в прошлом году", - сказал Конеченков.

Как сообщалось, президент "Энергоатома" Петр Котин 17 августа заявил, что компания планирует начать в сентябре процесс погашения долгов перед поставщиками электроэнергии для населения и планирует завершить этот процесс до конца года.

Ранее оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" подал в суд на "Энергоатом" и с требованием взыскать с него около 3 млрд грн задолженности.