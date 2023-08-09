В Раде появился новый депутат: что о ней известно

В Верховной раде Украины появился новый народный депутат от партии "Слуга народа". Им стала Наталья Локтионова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Локтионова сегодня, 9 августа, приняла присягу народного депутата Украины. В Раде она заняла место Юрия Аристова.

Что известно о Локтионовой

Наталья Локтионова родилась в апреле 1981 года в Киеве. Она окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности "Международная экономика и менеджмент".

Локтионова работала менеджером по маркетингу в компании Ancor Personnel Ukraine ltd, а также на разных должностях в "Первой лизинговой компании". Она баллотировалась на выборы в парламент под номером 146 в партии "Слуга народа".

Что этому предшествовало

Напомним, журналисты выяснили, что в июле этого года нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов с семьей отдыхал в элитной гостинице на Мальдивах. Стоимость проживания на двоих там оценивается по меньшей мере в 100 тысяч гривен в сутки.

Позже парламент лишил Аристова депутатского мандата, а генеральный прокурор Украины объявил бывшему нардепу подозрение.

Печерский районный суд Киева 28 июля избрал меру пресечения Аристову в виде личного обязательства.

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