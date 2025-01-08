В Раде отреагировали на заявление Польши о последнем "Рамштайне"

Мережко прокомментировал заявление главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша по поводу "Рамштайна".

По словам главы комитета ВР, на этой встрече будет идти речь о том, чтобы застраховать Украину на будущее.

"Если говорить о США, нового президента, я очень надеюсь, что этот формат будет продолжен по одной простой причине - это очень удобно и уже нет смысла разрушать то, что дает результаты, что является довольно удобным форматом для оказания помощи Украине. Я думаю, что это не последняя встреча", - добавил он.