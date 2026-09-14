В Раде и Минобороны ответили, почему производители до сих пор не получили деньги по еБаллам

Главное: Задолженность перед производителями. Совет оружейников заявил, что выплаты за поставленную технику по еБаллам задерживаются на месяцы, а долг перед отдельными компаниями достигает сотен миллионов гривен. Новое требование согласования. С 24 июня 2026 года направления использования средств НДФЛ, из которых финансируются еБаллы, должны согласовываться Минобороны и Госспецсвязи с профильным комитетом Рады. Письмо поступило с опозданием. Соответствующие материалы от Минобороны комитет получил только 10 сентября, спустя более двух с половиной месяцев после вступления нормы в силу. Деньги обещают выплатить до конца года. В Минобороны заверили, что финансирование программы на 2026 год предусмотрено, а задержки связаны с рефинансированием за счет кредитных средств ЕС и изменением "балльной системы".

Что объяснили в профильном комитете ВРУ

В комитете подчеркнули, что он не осуществляет и не согласовывает каждую отдельную оборонную закупку или конкретный контракт Министерства обороны - выбор поставщиков и расчеты по заключенным договорам остаются в полномочиях МОУ.

Речь идет о другой процедуре: 24 июня 2026 вступили в силу изменения в статью 28 закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" (Закон №4908-IX), согласно которым направления использования средств должны соглашаться Министерством обороны и Администрацией Госспецсвязи именно с профильным комитетом Рады.

То есть речь идет не о согласовании отдельных закупок или платежей, а о согласовании общих направлений использования средств.

По словам комитета, с момента вступления в силу нормы его представители неоднократно отмечали руководство Минобороны необходимостью представить предусмотренные законом материалы для согласования направлений использования средств военного НДФЛ.

Этот вопрос поднимался как на заседаниях комитета, так и на рабочих встречах с новоназначенным руководством министерства.

Соответствующее письмо с грифом "ДСК" за подписью первого заместителя министра обороны Алексея Выскуба поступило в комитет лишь 10 сентября - более чем через два с половиной месяца после вступления в силу нормы.

В комитете отметили, что почему Минобороны обратилось столь поздно – это вопрос к самому министерству, и сообщили, что рассмотрят согласование направлений использования средств НДФЛ на ближайшем заседании в приоритетном порядке.

Отдельно в комитете подчеркнули, что финансирование еБаллов не ограничивается средствами НДФЛ - часть расходов проходит по другим бюджетным программам и статьям МОУ, которые под процедуру согласования не подпадают.

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Позиция Министерства обороны по финансированию еБаллов

В Минобороны заявили, что программа еБаллы остается действующим механизмом обеспечения боевых подразделений необходимыми средствами, а средства на ее финансирование до конца года предусмотрены - поэтому все причитающиеся выплаты за поставленную технику будут произведены.

Отдельные технические задержки в министерстве объяснили тем, что рефинансирование программы планируется осуществить за счет кредитных средств Европейского Союза, предусматривающего дополнительные процедуры, а также плановых изменений в самую "балльную систему".

В МОУ добавили, что конструктивно работают с профильным комитетом Рады, в частности, по реализации программы.

По данным министерства, со времени интеграции еБаллов с Brave1 Market военные заказали более 750 тысяч единиц средств на сумму более 51,9 млрд грн, а поставленная техника уже составляет почти 40 млрд грн.

Программой воспользовались более 400 подразделений, средний срок поставки товаров со склада – 7–10 дней. В Минобороны подчеркнули, что стабильное финансирование и оплата поставок является одним из приоритетов, поскольку напрямую влияют на обеспечение боевых подразделений и устойчивость украинского ОПК.