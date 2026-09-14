В Раде и Минобороны ответили, почему производители до сих пор не получили деньги по еБаллам

В Верховной Раде и Министерстве обороны отреагировали на заявление исполнительного директора Украинского Совета оружейников Игоря Федирко о массовой задержке выплат производителям по программе еБаллы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные заявления комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Министерства обороны Украины.
Главное:
Задолженность перед производителями. Совет оружейников заявил, что выплаты за поставленную технику по еБаллам задерживаются на месяцы, а долг перед отдельными компаниями достигает сотен миллионов гривен.
Новое требование согласования. С 24 июня 2026 года направления использования средств НДФЛ, из которых финансируются еБаллы, должны согласовываться Минобороны и Госспецсвязи с профильным комитетом Рады.
Письмо поступило с опозданием. Соответствующие материалы от Минобороны комитет получил только 10 сентября, спустя более двух с половиной месяцев после вступления нормы в силу.
Деньги обещают выплатить до конца года. В Минобороны заверили, что финансирование программы на 2026 год предусмотрено, а задержки связаны с рефинансированием за счет кредитных средств ЕС и изменением "балльной системы".
В комитете подчеркнули, что он не осуществляет и не согласовывает каждую отдельную оборонную закупку или конкретный контракт Министерства обороны - выбор поставщиков и расчеты по заключенным договорам остаются в полномочиях МОУ.
Речь идет о другой процедуре: 24 июня 2026 вступили в силу изменения в статью 28 закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" (Закон №4908-IX), согласно которым направления использования средств должны соглашаться Министерством обороны и Администрацией Госспецсвязи именно с профильным комитетом Рады.
То есть речь идет не о согласовании отдельных закупок или платежей, а о согласовании общих направлений использования средств.
По словам комитета, с момента вступления в силу нормы его представители неоднократно отмечали руководство Минобороны необходимостью представить предусмотренные законом материалы для согласования направлений использования средств военного НДФЛ.
Этот вопрос поднимался как на заседаниях комитета, так и на рабочих встречах с новоназначенным руководством министерства.
Соответствующее письмо с грифом "ДСК" за подписью первого заместителя министра обороны Алексея Выскуба поступило в комитет лишь 10 сентября - более чем через два с половиной месяца после вступления в силу нормы.
В комитете отметили, что почему Минобороны обратилось столь поздно – это вопрос к самому министерству, и сообщили, что рассмотрят согласование направлений использования средств НДФЛ на ближайшем заседании в приоритетном порядке.
Отдельно в комитете подчеркнули, что финансирование еБаллов не ограничивается средствами НДФЛ - часть расходов проходит по другим бюджетным программам и статьям МОУ, которые под процедуру согласования не подпадают.
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В Минобороны заявили, что программа еБаллы остается действующим механизмом обеспечения боевых подразделений необходимыми средствами, а средства на ее финансирование до конца года предусмотрены - поэтому все причитающиеся выплаты за поставленную технику будут произведены.
Отдельные технические задержки в министерстве объяснили тем, что рефинансирование программы планируется осуществить за счет кредитных средств Европейского Союза, предусматривающего дополнительные процедуры, а также плановых изменений в самую "балльную систему".
В МОУ добавили, что конструктивно работают с профильным комитетом Рады, в частности, по реализации программы.
По данным министерства, со времени интеграции еБаллов с Brave1 Market военные заказали более 750 тысяч единиц средств на сумму более 51,9 млрд грн, а поставленная техника уже составляет почти 40 млрд грн.
Программой воспользовались более 400 подразделений, средний срок поставки товаров со склада – 7–10 дней. В Минобороны подчеркнули, что стабильное финансирование и оплата поставок является одним из приоритетов, поскольку напрямую влияют на обеспечение боевых подразделений и устойчивость украинского ОПК.
Заявления Комитета и Минобороны прозвучали в ответ на пост Игоря Федирко о том, что производители вооружения поставили технику военным по системе еБаллов, но месяцами не получают за нее средства - задолженность перед отдельными предприятиями, по его словам, достигает от 24 миллионов до сотен миллионов гривен и особенно критическая для бизнеса.
Проблемы с финансированием оборонных закупок Украинский Совет оружейников поднимает не впервые этим летом.
В середине августа Федирко предупреждал, что задержки с заключением новых контрактов из-за перехода Минобороны на тендерные процедуры могут за несколько месяцев обернуться дефицитом вооружения на фронте - тогда причиной срыва стало отсутствие утвержденных Генштабом тактико-технических характеристик.
В конце августа Совет оружейников объяснил, что за разработку ТТХ отвечает непосредственно Генштаб, а не центры компетенций - и уже на следующий день после этого заявления появилось большинство ранее отсутствующих характеристик.