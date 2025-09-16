RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

В Раде рассказали, сколько средств заложили в бюджет-2026 на госпрограмму "єВідновлення"

Фото: Елена Шуляк рассказала, сколько средств заложили в бюджет-2026 на "єВідновлення" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Более 7 млрд грн предварительно заложили в бюджет Украины в 2026 году на компенсации государственной программы "єВідновлення".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга Народа" Елены Шуляк.

Из разных источников на жилищные сертификаты за уничтоженное жилье предусмотрено выделение 5 млрд 467 млн ​​800 тыс. грн, рассказала Елена Шуляк, ссылаясь на приложение к проекту о государственном бюджете Украины 2026 (законопроект №14000) относительно предусмотренных средств для восстановления уничтоженного/поврежденного жилья по бюджетным программам Минрегиона.

"Кроме этого 1 млрд 228 млн 500 тыс. грн планируют направить на предоставление компенсаций на ремонты поврежденного жилья", – отметила председатель Комитета.

Сообщается также, что еще 356 460 тыс. грн из специального фонда направят на разработку проектной документации капитального ремонта многоквартирных домов, поврежденных РФ.

И по факту наполнения Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, средства могут быть распределены на компенсацию за уничтоженный или поврежденный объект жилищного назначения (в том числе дома дачные и садовые).

Программа "єВідновлення" в Украине

Напомним, в рамках государственной программы "єВідновлення" украинцы уже более 2 лет получают выплаты для проведения ремонтов поврежденного в результате российской агрессии жилья, или же для приобретения нового дома на замену разрушенному. По состоянию на 1 сентября компенсации получили 131 432 семьи на общую сумму 44,375 млрд грн.

Как известно, компенсации реализуются в рамках проекта Всемирного Банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE)".

Елена ШулякГосбюджетЖильеВерховная рада