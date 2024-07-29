Нардеп рассказал о последствиях государственного управления "Укрнафтобурінням"

Больше года компания "Укрнафтобуріння" (УНБ) находится в управлении ПАО "Укрнафта" согласно распоряжению правительства и на основании договора между АРМА и ПАО "Укрнафта" о передаче в управление корпоративных прав акций. Однако уже прошло более полугода с тех пор, как остановилась добыча УНБ на Сахалинском месторождении, и как результат государство ежемесячно теряет ориентировочно 400 млн. грн.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Это произошло после принятия судебного решения по спецразрешению, и государство от этого ежемесячно теряет 190 млн грн ренты, 130 млн грн НДС и около 80 млн грн налога на прибыль", - отметил Кучеренко.

По его словам, он присутствовал на двух заседаниях по этому вопросу.

"Несмотря на то, что новое рассмотрение спора по выдаче спецразрешения на добычу для компании еще не началось по существу, полученная информация по судебному делу и из других источников уже поставила ряд вопросов к АРМА и субъекту управления - "Укрнафте", - пояснил он.

Нардеп отметил, что на днях получил ответ от "Укрнафты" на его обращение к руководителю УНБ. Однако, по словам нардепа, суть ответа свелась к тому, что в ведомстве ничего не знают.

Также Кучеренко обратил внимание, что очень актуальным выглядит объявленный "Укрнафтой" тендер на закупку трех мощных газогенерационных установок.

"У специалистов уже возникает очень много вопросов по этому поводу, но здесь нужно просто подождать - время покажет. Потому что с "дополнительной" добычей газа на "Укрнафтобуріння" мы уже разобрались - поэтому, согласитесь, есть основания беспокоиться сейчас и за "дополнительную" генерацию", – подчеркнул Кучеренко.

Кроме того, народный депутат отметил, что вдруг в долгую заграничную командировку в Чехию был отправлен руководитель "Укрнафтобуріння" Олег Мальчик, председатель правления ЧАО ПК "Укрнафтобуріння".