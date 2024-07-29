Нардеп розповів про наслідки державного управління "Укрнафтобурінням"

Більше року компанія "Укрнафтобуріння" (УНБ) перебуває в управлінні ПАТ "Укрнафта" згідно з розпорядженням уряду та на підставі договору між АРМА та ПАТ "Укрнафта" про передачу в управління корпоративних прав акцій. Однак уже минуло понад півроку з того часу, як зупинився видобуток УНБ на Сахалінському родовищі, і як результат держава щомісяця втрачає орієнтовно 400 млн грн.

Про це заявив перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Це сталося після ухвалення судового рішення щодо спецдозволу, і держава від цього щомісяця втрачає 190 млн грн ренти, 130 млн грн ПДВ і близько 80 млн грн податку на прибуток", - зазначив Кучеренко.

За його словами, він був присутній на двох засіданнях щодо цього питання.

"Незважаючи на те, що новий розгляд спору щодо видачі спецдозволу на видобуток для компанії ще не розпочався по суті, одержана інформація з судової справи та з інших джерел, уже поставила ряд запитань до АРМА та суб’єкта управління – "Укрнафти", - пояснив він.

Нардеп зазначив, що днями отримав відповідь від "Укрнафти" на його звернення стосовно керівника УНБ. Однак, за словами нардепа, суть відповіді звелася до того, що у відомстві нічого не знають.

Також Кучеренко звернув увагу на те, що дуже актуальним виглядає оголошений "Укрнафтою" тендер на закупівлю трьох потужних газогенераційних установок.

"У фахівців вже виникає дуже багато питань з цього приводу, але тут треба просто почекати - час покаже. Бо з "додатковим" видобутком газу на "Укрнафтобурінні" ми вже розібралися - тому, погодьтеся, є підстави тривожитися зараз й за «додаткову» генерацію", - підкреслив Кучеренко.

Крім того, народний депутат зауважив, що раптом в довге закордонне відрядження до Чехії було відправлено керівника "Укрнафтобуріння" Олега Мальчика, голову правління ПрАТ ВК "Укрнафтобуріння".