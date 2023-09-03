В Раде рассказали, возможна ли экстрадиция уклонистов с купленными справками ВВК

Украина может задействовать экстрадицию для возвращения мужчин, которые выехали за границу по купленным справкам военно-врачебной комиссии. Использование этого механизма юридически возможно.

Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, член фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Такой механизм возможен, когда человек купил справку, когда он на основании фальшивых документов незаконно пересек государственную границу. Здесь уже вопрос к правоохранительным органам, как они быстро будут регистрировать производство, сообщать о подозрении", - заявил он.

По словам Вениславского, для экстрадиции гражданина Украины с территории других стран необходимо, чтобы было зарегистрировано уголовное производство, а конкретное лицо - получило статус подозреваемого в уголовном деянии.

Он подчеркнул, что использование приобретенных справок военно-врачебной комиссии о непригодности - это использование фальшивых документов, что само по себе является преступлением.

Экстрадиция украинцев-нарушителей из-за границы

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинские правоохранительные органы практически в любой стране мира могут пригласить экстрадицию людей, выехавших за границу по подложным документам ВВК.

По его словам, покинувшие Украину незаконно будут нести ответственность по законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации.

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