В Раде раскритиковали новую модель "бронирования" сотрудников, которую разрабатывает Минэкономики

"Похоже, некоторые депутаты наконец-то поняли, что идеей о бронировании за зарплату в 35 тысяч рыли себе яму. И теперь открещиваются от нее, голося, что эта идея вообще не имеет права на жизнь. На комитете эту правку сняли даже без рассмотрения", - заметил нардеп.

Хорошо, что власть наконец-то прислушалась к обществу и признала, что эта модель изначально не выдерживала никакой критики, говорит нардеп. В то же время он сообщил, что в экономическом ведомстве есть новые идеи.

"Определенные новые идеи по мобилизации в экономическом ведомстве есть. К сожалению, у них до сих пор идеи в пользу богатых и своих, а не для экономики воюющей страны", - добавил нардеп.

Экономическое бронирование в Украине

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации.

В начале февраля президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируется разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву.

Тогда Наталуха объяснял, что речь шла об идее предоставить броню наемным сотрудникам и физлицам-предпринимателям, чей ежемесячный налоговый платеж составляет около 6500 гривен (налог на доходы или единый налог для ФЛП). Если говорить о наемных работниках, то речь шла об украинцах, зарабатывающих более 35 000 гривен в месяц.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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