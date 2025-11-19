В Раде рассматривают изменения в закон о кооперации. Шуляк рассказала, почему возникла необходимость

Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) как часть новой жилищной политики Украины смогут эффективно работать только при условии осовременивания устаревших подходов к нему. В частности, следует устранить ряд противоречий и коллизий в действующем законе о кооперации.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина .

Но для этого предлагается создать отдельное профильное законодательство, поскольку нормы, прописанные в законопроекте №12377, полноценно этот вопрос не охватывают.

Комментируя итоги работы очередной Рабочей группы по доработке законопроекта №12377 ко второму чтению, Шуляк отметила, что для создания эффективного инструмента решения жилищного вопроса нужно будет внести изменения в действующий закон о кооперации, а также доработать ряд определений по этой организационно-правовой форме.

Кооперативное жилье, рассказала она, повсеместно ценят за доступность людям со средними доходами, в частности для молодежи и людей пожилого возраста, разумную квартплату, прозрачность управления, сотрудничество и возможность социального развития. Однако, несмотря на то, что положительные кейсы использования ЖСК как инструмента в Украине есть - в частности для достройки проблемных объектов недобросовестных застройщиков - он нуждается в совершенствовании.

"Достройка значительного количества объектов, которые мошенники вроде Войцеховского оставляли, например, в Киеве, была возможна только благодаря механизму жилищно-строительных кооперативов. Это является наглядным подтверждением, что с этим инструментом нужно работать и в дальнейшем, но при условии его совершенствования", - пояснила Шуляк.

По ее словам, в ЕС этим инструментом пользуется очень большое количество людей - каждый десятый европеец живет в кооперативном жилье: в Польше жилищные кооперативы составляют около 27% общего объема жилищного фонда страны, в Австрии - 23%, Швеции - 22%, Франции - 19%, Норвегии - 15%.

Однако в Украине формат, в котором сейчас работают жилищно-строительные кооперативы, еще далек от современного и эффективного вроде того, который успешно действует в ЕС. Именно поэтому нужно не только установить новые четкие правила функционирования ЖСК, но и внести изменения в соответствующее законодательство. Это поможет десяткам тысяч людей, которые готовы работать через такой инструмент, решить свой жилищный вопрос.

"Именно совершенствование нормы по ЖСК стало темой последнего заседания Рабочей группы по доработке законопроекта №12377 ко второму чтению. В частности, нужно будет вносить изменения в действующий закон о кооперации", - акцентировала Елена Шуляк.

Участники Рабочей группы отметили, что сейчас в Украине нет такой организационно-правовой формы как жилищно-строительный кооператив, есть только обслуживающие, потребительские и производственные кооперативы. Таким образом, большинство кооперативов регистрируются как обслуживающие, и это может затруднить использование такого инструмента как ЖСК после принятия нового жилищного законодательства.

В частности, важно, чтобы кооператив не терял права собственности на дом вместе с квартирами в нем - необходимо, чтобы члены кооператива оставались владельцами паев. Зато сейчас есть практика, когда граждане через кооператив строят квартиры, потом меняют свои паи, в результате чего появляются новые владельцы квартир, которые не являются членами кооператива.

Для того, чтобы ЖСК как инструмент решения жилищного вопроса работал эффективно, нужно будет устранить ряд коллизий и противоречий, отметила Шуляк. Поэтому рассматривается возможность создания новой организационно-правовой формы для строительства жилья в складчину.

"Но в рамках законопроекта №12377 поднимать этот вопрос недостаточно, вместо этого эффективнее будет создать отдельный профильный закон о кооперации и учесть это в законопроекте об управлении жилищным фондом социального назначения",- резюмировала Елена Шуляк.