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В Раде рассматривают вариант с голосованием по телефонам во время тревог, - источник

15:47 31.08.2026 Пн
2 мин
Парламент изменит формат работы из-за постоянных тревог
aimg Иван Носальский aimg Милан Лелич
Иллюстративное фото: Рада сможет работать во время тревог (Getty Images)

Верховная Рада, вероятно, будет работать во время воздушных тревог. В частности, рассматривается возможность голосования с помощью телефонов.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Раде.

"Конечно, ищут "план Б". Так, чтобы не переезжать из здания парламента, а во время тревог спускаться в подвал, который работает у нас как укрытие, и не прерывать заседание", - отметил источник.

На уточняющий вопрос, как в таких условиях народные депутаты могут голосовать, источник сказал, что вероятный вариант делать это через мобильное приложение с персональной верификацией, которая в частности будет подтверждать, что человек находится в здании Верховной Рады, а не дома.

Вместе с тем собеседник отметил, что финальное решение еще не принято. Прямо сейчас проходит заседание Согласительного совета (в 15:00), на котором должны были обсудить этот вопрос.

Постоянные тревоги в Киеве

Напомним, в Киеве последнее время регулярно объявляют воздушные тревоги, поскольку россияне запускают по столице и области реактивные беспилотники.

Верховная Рада с начала полномасштабной войны не работала во время воздушных тревог. Сейчас же формат работы парламанта пересматривают.

В частности, сегодня в пресс-службе Рады заявили о том, что уже принимаются все необходимые меры, чтобы народные депутаты могли продолжать работу даже в условиях тревог.

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