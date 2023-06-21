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В Раде разъяснили новую инициативу конгрессменов США о конфискации активов России

Фото: в Раде разъяснили новую инициативу конгрессменов США о конфискации активов России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Конгресс США на прошлой неделе внесли законопроект, который позволит конфисковать активы России в пользу Украины. Такие полномочия хотят предоставить президенту Джо Байдену.

Об этом заявил глава комитета внешней политики Верховной рады Александр Мережко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал парламента.

По его словам, такой законопроект является беспрецедентным. Ранее в США обсуждали только заморозку российский активов, но сейчас там сосредоточили внимание на конфискации и передаче их Украине.

Мережко отметил, что это и есть целью нового законопроекта, который подготовили члены Палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий.

"Например, этот законопроект даст возможность президенту США конфисковывать и передавать активы РФ в США, например, средства российского Центрального банка, а также другие так называемые суверенные или государственные средства России", - уточнил нардеп.

Инициатива конгрессменов

Напомним, 15 июня американские конгрессмены представили законопроект, которым предусматривается разрешить использование замороженных активов России для помощи Украине в восстановлении.

Президент Владимир Зеленский в тот же день отреагировал на такую инициативу. Он подчеркнул, что в случае принятия законопроекта удастся достичь важной цели - утратив свои деньги, оккупанты почувствуют, что такое потеря.

При этом в США уже ранее разрешали передать активы российского олигарха Украине. Как отметил генпрокурор США Меррик Гарленд, "подобный шаг явно не будет последним".

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиПомощь УкраинеВерховная радаКонгресс СШАКонфискация имущества