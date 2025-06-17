ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Раде рекомендовали назначить Кравченко генеральным прокурором

Вторник 17 июня 2025 11:40
UA EN RU
Раде рекомендовали назначить Кравченко генеральным прокурором Фото: Руслан Кравченко, председатель Государственной налоговой службы Украины (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)
Автор: Сергей Пышкин

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал назначить Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Во время голосований в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности, по словам Железняка:

  • 15 членов комитета проголосовали "за";
  • 2 - воздержались.

"Сегодня процедура назначения в зале начнется сразу после начала работы Рады по повестке дня и где-то до 14:30 состоится финальное голосование", - добавил Железняк.

Избрание нового генерального прокурора

В конце октября 2024-го бывший генеральный прокурор Украины Андрей Костин ушел в отставку на фоне скандалов, которые были связаны с оформлением инвалидности прокурорами.

Вчера же, 16 июня, президент Владимир Зеленский внес в парламент представление о назначении Кравченко на должность генерального прокурора Украины.

По словам главы фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, сегодня же, 17 июня, состоится заседание фракции, во время которого будет представлена кандидатура генерального прокурора Украины. Железняк, в свою очередь, отмечал, что голосование за генпрокурора состоится уже завтра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис Генпрокурора
Новости
Прямое попадание баллистики. Как выглядит дом в Соломенском районе Киева после "прилета"
Прямое попадание баллистики. Как выглядит дом в Соломенском районе Киева после "прилета"
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде