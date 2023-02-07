Раде рекомендовали назначить Клименко главой МВД

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту назначить Игоря Клименко на должность министра внутренних дел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.
"Правоохранительный комитет рекомендовал Верховной раде назначить Игоря Клименко на должность министра внутренних дел", - написал Гончаренко.
Напомним, Игорь Клименко в настоящее время временно исполняет обязанности министра внутренних дел. Это произошло после того, как руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского, погибло из-за падения вертолета в Броварах.
Добавим, что вчера премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении Игоря Клименко главой МВД.
Отметим, как сообщало РБК-Украина, парламент может в ближайшее время назначить Клименко министром внутренних дел.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.