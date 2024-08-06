Процесс оформления отсрочки предлагают усовершенствовать: что может измениться

Что предлагает изменить законопроект

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является внесение изменений в статью 25 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Они должны разрешить гражданам, оформляющим отсрочку (бронирование), получать от территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) необходимые справки (документы) или услуги - без рисков (в том числе и коррупционных) быть отправленными на военно-врачебную комиссию (ВВК) и мобилизованными прямо во время процесса оформления.

"Ко мне, как к народному депутату, обращаются граждане с просьбой посодействовать решению проблем, связанных с тем, что граждан во время обращений в ТЦК и СП за справками, или по другим вопросам, касающимся оформления бронирования, направляют на ВЛК и призывают на военную службу во время мобилизации, игнорируя, что в отношении этих граждан запущены механизмы оформления бронирования", - рассказал "слуга народа" Георгий Мазурашу.

По его словам, с такой проблемой сталкиваются и вынужденные переселенцы, которые по разным причинам не состоят на военном учете по месту нынешнего проживания (работы).

Кроме того, нардеп сообщил о некоторых "коррупционных сигналах", когда "за паузу на несколько дней, пока оформят бронирование, отдельные представители ТЦК и СП берут "гонорар".

Исходя из сложившейся ситуации, законопроект №11453 предлагает дополнить часть 3 статьи 28 мобилизационного закона новым абзацем.

В нем отмечается: "если для оформления отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации необходима справка или другие документы от ТЦК и СП, последний обязан по письменному запросу безотлагательно (не позднее трех рабочих дней) выдать соответствующие документы (или ответ об их отсутствии) гражданину, которому оформляют бронирование, и/или организации, оформляющей отсрочку работнику".

При этом гражданин, обращающийся в ТЦК за справкой (другими документами) или по поводу постановки на военный учет (в связи с оформлением бронирования и при наличии письменного подтверждения от соответствующей организации - о начале оформления ему отсрочки), не подлежит направлению на ВВК и призыву на службу:

или в течение 10 дней со дня обращения

или до принятия решения уполномоченным органом по отсрочке от призыва

Основное о проекте закона

Проект закона №11453 о внесении изменений в статью 25 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по устранению коррупционных рисков (связанных с оформлением в ТЦК и СП документов, необходимых для бронирования) был зарегистрирован в Верховной Раде 27 июля 2024 года.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат Георгий Мазураш (член депутатской фракции политической партии "Слуга Народа").

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки под руководством Александра Завитневича.

Проект закона №11453 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

1 августа документ был предоставлен для ознакомления народным депутатам.

В заключительных и переходных положениях уточняется, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования (при условии принятия Верховной Радой).