Раде предлагают разрешить осужденным проходить военную службу

В пояснительной записке говорится, что в настоящее время предусматривается возможность отмены меры пресечения для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации. Подозреваемые или обвиняемые в уголовных делах могут присоединиться к рядам Сил обороны.

Однако действующее законодательство не предусматривает возможности для осужденных, желающих стать на защиту Украины.

Авторы законопроекта предлагают разрешить мобилизовать по желанию некоторых осужденных. Речь идет об осуждении за коррупцию, нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Таким осужденным предлагают разрешить проходить военную службу, если им назначили наказание в виде:

исправительных работ;

служебного ограничения для военнослужащих;

ограничение свободы;

лишение свободы не более чем на 5 лет, если суд, учитывая тяжесть уголовного правонарушения, приходит к выводу о возможности оправдании осужденного без отбывания наказания, он может принять решение об освобождении от отбывания наказания с испытанием.

Предлагается, что разрешение проходить военную службу будут выдавать суды. Авторы документы предлагают освобождать осужденных или обвиняемых от наказания или отнести в срок отбывания наказания времени прохождения военной службы.