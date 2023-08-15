В Раде прогнозируют демографический кризис в стране

С началом военных действий в Украине произошел массовый отток населения, связанный с антирекордом по рождаемости и отсутствием внимания к данной проблематике со стороны власти - все это грозит стране сложнейшим демографическим кризисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата от ВО "Батькивщина" Михаила Цымбалюка.

По его словам, численность населения Украины после февраля 2022 года существенно сократилась, и, по самым оптимистичным подсчетам, не превышает 30 млн человек. Однако, утверждает парламентарий, не только война стала причиной оттока населения - "экономические неурядицы", в том числе, сильно повлияли на решение украинцев покинуть страну.

"Сегодня нет создания обещанных программ, создания новых рабочих мест для молодежи", - пояснил он.

Нардеп также указал на тот факт, что наличие льготных программ обучения в Европе, в отличие от Украины, также спровоцировало отъезд большинства молодежи.

"Многие европейские вузы предлагают полностью для украинцев бесплатное обучение и проживание. И это тоже проблема, над которой должно думать государство, как стимулировать, чтобы молодые люди оставались здесь, потому что надеяться, что они получат качественное европейское или американское образование и вернутся восстанавливать Украину, здесь есть большой вопрос", - добавил он.

Более того, Цымбалюк отметил, что, согласно различным опросам, 80% из тех, кто уехал из Украины, не готовы вернуться.

Нардеп также отдельно отметил, что масштабная коррупция, в которой сейчас погрязла Украина, также негативно влияет на беженцев и на их желание вернуться.

"Большая часть из беженцев сегодня уже работает, а не живут на социальную помощь государств, потому что там же тоже все ограничивается. И подавляющее большинство, те с кем я общаюсь, передают сюда средства, донатят на Вооруженные силы, передают сюда амуницию, дроны, и их это (коррупция – прим. ред.) оскорбляет, унижает, когда они последние копейки сюда передают, а тут происходят такие факты", - пояснил он.

Ситуация осложняется еще тем фактом, что в стране сильно упала рождаемость и достигла антирекордных показателей.

"Сегодня молодые семьи не очень спешат рожать детей, потому что не чувствуют стабильности в государстве и не видят будущего для своих детей", - указал он.

Цымбалюк добавляет, что на нежелание украинцев обзаводиться потомством также повлияла негативная европейская тенденция.

"Когда власть ратифицировала Стамбульскую конвенцию, она осознавала последствия. Потому что на самом деле это не совсем о защите семьи и предотвращении насилия в семье. Это, прежде всего, о гендере и других вещах. Это отход от христианских традиций. И власть должна создавать условия, чтобы люди хотели и могли рожать, и имели возможность содержать тех детей", - сказал он.

Собеседник также акцентировал внимание на том, что в будущем Украина также столкнется с такой проблемой, как социальное сиротство.

"Мы видим сколько гибнет людей, и гражданских, в том числе. Это неполные семьи. И тут надо думать: государство системно разрушало и разрушает советскую модель школ-интернатов. Но, к сожалению, взамен ничего не предлагает. У нас, кстати, во время войны приостановлен процесс усыновления. И это тоже проблема, над которой должна думать власть. То, что мы принимаем в Верховной раде, не говорит о том, что власть понимает серьезность проблемы, кризиса рождаемости. И вообще миграционные процессы, которые сегодня проходят более хаотично, чем управляемо со стороны государства. Я не переживаю, что после нашей победы однозначно начнется строительный бум, а переживаю о том, что некому будет восстанавливать", - указал он.

Отдельно политик остановился на том, что для выехавших в Россию или Беларусь украинцев в войну, будет проблематично вернуться в Украину.

"Им сложно будет здесь (в Украине, - ред.) восстановить свою жизнь. Более того, они прекрасно понимают, с какими рисками они столкнутся, потому что это государство-агрессор, это и правоохранительные органы и другие вещи. Хотя я уверен, что большая часть будет возвращаться, а для нас будет вызов четко понять: или это гражданин вернулся, чтобы реально искренне жить на своей земле и работать, или это возвращается та агентура, которая будет уже завербована в Российской Федерации, зная как работает ФСБ", - подытожил он.