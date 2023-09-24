В Раде объяснили, при каких условиях Шуфрича могут лишить мандата
Механизмы лишения мандата народного депутата прописаны в семи пунктах согласно Конституции Украины. Так, процедура сложения мандата должна быть соблюдена и в отношении Нестора Шуфрича, который подозревается в государственной измене и находится под стражей.
Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Радио Свобода".
Политик отметил, что во время режима военного положения менять Конституцию нельзя, и "поэтому мы должны использовать именно эти семь пунктов".
По словам председателя парламента, Шуфрич для сложения мандата нардепа должен сам добровольно написать соответствующее заявление. В этом контексте Стефанчук добавил, что для его "актуального состояния, безусловно, такие основания могут быть".
"И второе - это решение суда, вступившее в законную силу. Потому что, слава Богу, в Украине есть суд", - подчеркнул спикер.
Стефанчук также обратил внимание, что в настоящее время следствие в отношении Шуфрича продолжается, и "только решение суда по уголовному делу, которое вступило в законную силу, является абсолютным и неопровержимым критерием для признания вины любого лица".
Дело в отношении Шуфрича
15 сентября к скандальному нардепу Нестору Шуфричу пришли с обысками, и в ходе мероприятий правоохранители обнаружили у него дома георгиевские ленты, медали, ордена, а также коллекцию российских кителей и советских документов.
По данным источников РБК-Украина, у Шуфрича также нашли документ со схемой "автономии" для Донецкой и Луганской областей, датированный 2014 годом. На нем также есть подпись бывшего нардепа-предателя Виктора Медведчука.
После этого Шуфричу объявили подозрение в государственной измене. Он мог работать на агента ФСБ и бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, который координировал российскую агентурную сеть в Украине. После этого Шуфрича арестовали.
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