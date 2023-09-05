В Раде объяснили, почему не сделали е-декларации публичными сразу

"Сегодня парламент проголосовал за восстановление декларирования - 329 голосов в формате, проходном для зачисления нашими международными партнерами", - написал Арахамия.

Он пояснил, что кроме международных партнеров в Украине есть гражданское общество, которое недовольно тем, что по умолчанию, реестр декларантов доступен для проверок НАБУ и НАПК и не является доступным для любого.

По словам председателя фракции "Слуга народа", для этого есть несколько объяснений, а именно:

через год автоматически весь реестр будет открытым как и раньше,

Рада создала новую норму, согласно которой декларант может добровольно открыть свою декларацию для всех людей, а не только для проверяющих органов.

"Мы с руководством парламента будем первые подавать такие письма в НАПК с просьбой сделать наши декларации публичными. Это политическая ответственность каждого декларанта", - добавил он.

Арахамия также напомнил, что норма закрытости реестра возникла по просьбе декларантов местных общин, проживающих на прифронтовых территориях, родственники которых могут быть в опасности, поэтому и возник такой гибридный формат декларирования.

Однако, по его словам, это никак не мешает уполномоченным проверяющим органам выполнять свою работу.

Электронное декларирование

Напомним, в 2022 году НАПК заявило, что должностным лицам во время действия военного положения не обязательно подавать декларации. Однако они будут иметь три месяца для подачи декларации после окончания войны или же добровольно подавать декларации.

Однако страны G7 неоднократно обращались к властям Украины с призывом возобновить декларирование доходов депутатов и чиновников.

Чем важно для Украины электронное декларирование читайте в материале РБК-Украина "Нужен для ЕС. Зеленский требует принять закон об е-декларации, нардепы за, но с условием"

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