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В Раде согласовали выделение 4,5 млрд гривен на защиту энергинфраструктуры

Фото: Рада предоставит 4,5 млрд гривен на защиту энергетической инфраструктуры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Бюджетный комитет Верховной рады согласовал выделение 4,5 млрд гривен на защиту энергетической критической инфраструктуры.

Об этом заявил член комитета Алексей Гончаренко, передает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

По его данным, средства будут выделены Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины.

"В связи с постоянными атаками России по нашей энергетике деньги будут направлены на строительство, ремонт и защиту объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора. Ожидается, что до конца мая все необходимые меры будут предприняты", - написал он.

Удары по энергетической инфраструктуре

Напомним, в последние недели российская армия возобновила удары по энергетической инфраструктуре. Только в ночь на 22 марта россияне атаковали Украину 151 средством воздушного нападения. Тогда же обстреляли объекты энергетики, в результате чего в ряде городов ввели аварийные отключения.

Кроме того, 29 марта враг выпустил 60 дронов-камикадзе и 39 ракет, также нацеленных на энергетику Украины. Россияне атаковали три ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование.

По словам заместителя министра энергетики Светланы Гринчук, сейчас о блекаутах в Украине речь не идет , однако дальнейшая ситуация зависит от планов врага.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, россияне своими комбинированными воздушными ударами по территории Украины сейчас пытаются нанести как можно больше разрушений энергетическому сектору страны.

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