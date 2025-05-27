В Раде подготовили революционное изменение в штрафах для водителей

Как отмечается в проекте, сейчас в Украине действуют штрафные санкции за превышение скорости на 20 и более км/ч.

"Указанный подход фактически стимулирует водителей двигаться с превышением разрешенной скорости движения на 20 км/ч. Среди государств-соседей Украины и государств-членов ЕС, такое "разрешенное" превышение скорости на 20 км/ч существует только в Российской Федерации", - говорится в документе.

Законопроектом предлагается установить соразмерность наказания относительно степени опасности нарушения. Предлагается такая градация:

>10 км/ч - 340 грн

>20 км/ч - 680 грн

>30 км/ч - 1360 грн

>40 км/ч - 1700 грн

>60 км/ч - 2720 грн

>80 км/ч - 3400 грн.

Смертность на дорогах

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, превышение скорости является нарушением, которое представляет наибольшую опасность для жизни и здоровья человека на дороге.

По данным Национальной полиции Украины в 2024 году превышение скорости стало причиной:

смерти 1 770 человека из 3 202 погибших в результате ДТП, что составляет 55% случаев всех смертей на дорогах;

травмирования 12 624 человек из 32 023 травмированных в результате ДТП, что составляет почти 40% всех случаев травмирования на дорогах.

Чрезмерная скорость была основной причиной смертности и травмирования в результате ДТП, как до, так и с начала полномасштабного вторжения. За предыдущие 3 года (с 2022 года по 2024 год) общее количество погибших в ДТП достигло 9046 человек. Ежегодно чрезмерная скорость становилась причиной смерти в более чем половине случаев от всех ДТП.

"Таким образом, по меньшей мере каждая вторая смерть на дороге происходит в результате чрезмерной скорости. Кроме того, за указанный период 84 670 человек были травмированы. Ежегодно чрезмерная скорость становилась причиной травмирования в почти 30% - 40% случаев от всех ДТП", - говорится в документе.

Обоснование проекта

Как отмечают авторы проекта, по международным исследованиям, скорость движения между 30 и 70 км/ч имеет решающее влияние на вероятность и последствия совершения ДТП, особенно когда речь идет о движении в населенных пунктах, в котором участвуют уязвимые участники дорожного движения - пешеходы и велосипедисты.

Разница в скорости движения между 50 км/ч и 70 км/ч является незначительной с точки зрения водителя, однако она является решающим фактором между жизнью и смертью в случае ДТП. Именно по этим причинам в ЕС существует стандартное ограничение скорости 50 км/ч в населенных пунктах (которое ввела и Украина в 2019 году), а на улицах, где есть смешанное движение пешеходов и велосипедистов, ограничение скорости часто составляет 30 км/ч или меньше.

"В Украине же, в восприятии украинских водителей, фактическое ограничение скорости движения в городах и селах составляет 70 км/ч, ведь до этого уровня штрафные санкции за это нарушение отсутствуют", - говорится в пояснительной записке.