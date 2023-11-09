В Раде ожидают, что примут бюджет-2024 до конца недели

В парламенте оптимистично настроены касательно рассмотрения государственного бюджета на 2024 год. Там ожидают, что примут бюджет во втором чтении до конца этой недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу бюджетного комитета парламента Роксолану Пидласу в эфире телемарафона.

Нардеп ожидает, что проект государственного бюджета во втором чтении будет принят уже к концу недели. По ее мнению, неожиданностей во время голосования быть не должно.

Пидласа также добавила, что Рада сократила капитальные расходы, чтобы перенаправить больше средств на безопасность и оборону.

"Мы сократили практически все капитальные расходы. Там немного оставались средства на строительство второй очереди музея Голодомора, мы это вычеркнули, мы также вычеркнули расходы на ремонт фасадов разных госорганов, увеличили немного расходы на социальную помощь", - пояснила она.

Бюджет-2024

Напомним, Кабинет министров 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2024 год и подал его в Раду. Проект №10000 предусматривал доходы общего фонда в 1 трлн 560 млрд гривен и расходы в 3 трлн 108 млрд гривен.

Рада одобрила госбюджет-2024 в первом чтении 19 октября. После этого выводы нардепов направились в Кабмин, где документ подготовили ко второму чтению.

Финальный проект госбюджета-2024 правительство внесло в Раду на прошлой неделе, 2 ноября.