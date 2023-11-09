ua en ru
Чт, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Раде ожидают, что примут бюджет-2024 до конца недели

Киев, Четверг 09 ноября 2023 08:42
UA EN RU
В Раде ожидают, что примут бюджет-2024 до конца недели Фото: нардеп Роксолана Пидласа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В парламенте оптимистично настроены касательно рассмотрения государственного бюджета на 2024 год. Там ожидают, что примут бюджет во втором чтении до конца этой недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу бюджетного комитета парламента Роксолану Пидласу в эфире телемарафона.

Нардеп ожидает, что проект государственного бюджета во втором чтении будет принят уже к концу недели. По ее мнению, неожиданностей во время голосования быть не должно.

Пидласа также добавила, что Рада сократила капитальные расходы, чтобы перенаправить больше средств на безопасность и оборону.

"Мы сократили практически все капитальные расходы. Там немного оставались средства на строительство второй очереди музея Голодомора, мы это вычеркнули, мы также вычеркнули расходы на ремонт фасадов разных госорганов, увеличили немного расходы на социальную помощь", - пояснила она.

Бюджет-2024

Напомним, Кабинет министров 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2024 год и подал его в Раду. Проект №10000 предусматривал доходы общего фонда в 1 трлн 560 млрд гривен и расходы в 3 трлн 108 млрд гривен.

Рада одобрила госбюджет-2024 в первом чтении 19 октября. После этого выводы нардепов направились в Кабмин, где документ подготовили ко второму чтению.

Финальный проект госбюджета-2024 правительство внесло в Раду на прошлой неделе, 2 ноября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госбюджет Верховная рада
NEWS
Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине