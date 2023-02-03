В Раде назвали еще одного депутата, которого лишат мандата

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram .

По его словам, без мандатов останутся не только Наталия Королевская, Юрий Солод и Олег Волошин, как об этом ранее заявлял глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, но и нардеп-коллаборант Алексей Ковалев.

"Сейчас официально депутатов 411, будет 407. Но есть убедительное чувство, что будет еще меньше", - добавил Железняк.