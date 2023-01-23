RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Раде могут лишить мандатов депутатов экс-ОПЗЖ из-за двойного гражданства

Фото: в Раде могут лишить мандатов депутатов экс-ОПЗЖ из-за двойного гражданства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Милан Лелич

У нескольких депутатов бывшей ОПЗЖ есть российское гражданство, что является предпосылкой для лишения мандатов.

Об этом РБК-Украина сообщило несколько источников в правоохранительных органах и парламенте.

По словам собеседников, речь идет о депутатах, которые к тому же проживают за пределами Украины. В частности, это Наталья Королевская и ее муж, депутат Юрий Солод, а также Олег Волошин и Александр Пономарев.

Кроме того, один из депутатов так называемой малой фракции "Слуга народа" сообщил о возможности лишения мандатов еще двух бывших членов ОПЗЖ - Вадима Столара и Игоря Абрамовича. Впрочем, процедура, по которой это может произойти, еще обсуждается.

"Эти двое - Столар и Абрамович - в условном лонг-листе. В любом случае, следующие пленарные заседания Рады состоятся в начале февраля, поэтому есть время", - сказал собеседник.

При этом собеседники РБК-Украина не смогли опровергнуть или подтвердить информацию о наличии паспортов других стран у Столара и Абрамовича.

Напомним, ранее Рада лишила мандатов Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Рената Кузьмина, Тараса Козака и Вадима Рабиновича из-за наличия у них гражданств других стран. Кроме Рабиновича, у которого есть гражданство Израиля, другие упомянутые лица оказались владельцами российских паспортов.

До этого этих пророссийских политиков президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оппозиционная платформа За життяВерховная рада