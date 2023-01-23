В Раде могут лишить мандатов депутатов экс-ОПЗЖ из-за двойного гражданства

По словам собеседников, речь идет о депутатах, которые к тому же проживают за пределами Украины. В частности, это Наталья Королевская и ее муж, депутат Юрий Солод, а также Олег Волошин и Александр Пономарев.

Кроме того, один из депутатов так называемой малой фракции "Слуга народа" сообщил о возможности лишения мандатов еще двух бывших членов ОПЗЖ - Вадима Столара и Игоря Абрамовича. Впрочем, процедура, по которой это может произойти, еще обсуждается.

"Эти двое - Столар и Абрамович - в условном лонг-листе. В любом случае, следующие пленарные заседания Рады состоятся в начале февраля, поэтому есть время", - сказал собеседник.

При этом собеседники РБК-Украина не смогли опровергнуть или подтвердить информацию о наличии паспортов других стран у Столара и Абрамовича.

Напомним, ранее Рада лишила мандатов Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Рената Кузьмина, Тараса Козака и Вадима Рабиновича из-за наличия у них гражданств других стран. Кроме Рабиновича, у которого есть гражданство Израиля, другие упомянутые лица оказались владельцами российских паспортов.

До этого этих пророссийских политиков президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства.

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