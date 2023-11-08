В Раде хотят освободить от налогов импортные авто для военных: при каком условии

Проект №10219 предусматривает отмену ввозной пошлины 31 декабря 2024 года, а проект №10220 отмену налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Проектами предусмотрено, что налоги отменяется при закупке транспортных средств за счет средств местных бюджетов для последующей их безвозмездной (без какой-либо денежной, материальной или других видов компенсации) передачи вооруженным формированием Украины.

Отмена налогов будет касаться транспортных средств:

моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, включая водителя, кроме троллейбусов,

автомобили легковые и другие транспортные средства, кроме автомобилей легковых с типом кузова: седан, хэтчбек, кабриолет, купе; гоночных автомобилей,

моторные транспортные средства специального назначения, кроме автобуровых, автобетономешалок.

Предполагается, что такие транспортные средства должны быть переданы получателям не позднее 45-ти календарных дней со дня завершения таможенного оформления. В случае нарушения срока или нецелевого использования указанных транспортных средств налогоплательщик обязан уплатить сумму налога на добавленную стоимость и акцизного налога, которые должны быть уплачены при ввозе.

Обоснование проекта закона

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, за прошлый год для нужд военных формирований ввезли и передали из-за границы более 60 тысяч автомобилей. Такая передача транспортных средств в пользу военных формирований происходит, как правило, с участием волонтеров, общественных и благотворительных организаций.

Однако потребность в транспортных средствах не исчезает, поскольку она прямо пропорциональна активности боевых действий и идет волнами. Да, в среднем срок службы автомобилей на фронте очень короткий, от двух недель до двух месяцев. Во время интенсивных боев авто часто подбивают и восстановить их невозможно, пишут авторы проекта.

"В контексте ведения войны против оккупантов, органы местного самоуправления становятся все более активными в поддержке армии, и это не ограничивается только финансовой помощью, а также включает передачу собственного имущества", - говорится в записке.

Освобождение от налогов

Напомним, во время войны импорт большинства военной техники в Украину освобожден от налогов. Кроме того, в мае Совет поддержал введение налоговых и таможенных льгот для производителей дронов на время военного положения.

В июле Верховная рада приняла два закона об особенностях ввоза на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны. От налогов освободили импорт антидроновых ружей и тепловизоров.