В Раде хотят призвать Кабмин разорвать аренду Почаевской лавры с УПЦ МП

В Верховной раде инициировали призыв к правительству разорвать договор об аренде Почаевской лавры с УПЦ МП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект постановления .

При этом текст проекта постановления пока не обнародовали.

Документ уже получила Верховная рада. Его передали на рассмотрение руководству парламента.

Стоит заметить, что соглашение об аренде Почаевской лавры с УПЦ МП действует до 2052 года.

Напомним, ранее глава Минкульта Александр Ткаченко заявлял о начале процесса возвращения Почаевской лавры государству.

Также мы писали, что ПЦУ создала религиозную организацию на территории Почаевской лавры.

При этом недавно завершился договор об аренде Киево-Печерской лавры между УПЦ МП и государством, его решили не продлевать.

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