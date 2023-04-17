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В Раде хотят установить наказание за депортацию украинцев: что предлагается

Фото: в Раде хотят установить наказание за депортацию украинцев (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Народные депутаты предлагают установить уголовную ответственность за насильственный вывоз людей из Украины. Соответствующий законопроект №9204 зарегистрирован в Раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Что предлагается

Инициаторы законопроекта предлагают наказывать виновных в насильственном перемещении лиц за пределы территории Украины сроком от 8 до 12 лет.

При этом если речь идет о депортации несовершеннолетних, то максимальный тюремный срок хотят увеличить до 15 лет.

Как отмечают авторы законопроекта, за депортацию в Украине не предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому предлагается внести изменения в УКУ, поскольку такие правонарушения представляют угрозу для генофонда.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты в Херсонской области угрожают депортировать жителей без российских паспортов.

Также сообщалось, что российские оккупанты готовятся к депортации детей из Энергодара Запорожской области.

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