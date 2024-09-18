В Раде хотят штрафовать мобильных операторов за плохую связь при отключениях света

По его словам, законопроект был подготовлен во исполнение решения ставки Верховного главнокомандующего по обеспечению стабильной работы коммуникационных сетей в условиях полномасштабного вторжения и временных отключений света.

"Законопроект предусматривает увеличение внеплановых проверок операторов связи и повышение штрафов за нарушение требований Нацкомиссии, регулирующей деятельность отрасли. Это необходимо для того, чтобы украинцы не оставались без связи даже во время длительных отключений света", - отметил Штепа.

Как пояснил нардеп, некоторые операторы недостаточно серьезно отнеслись к проблеме и не обеспечивали достаточное количество генераторов или аккумуляторов для длительной работы оборудования в условиях отключений света. Это создает угрозу того, что многие абоненты могут остаться зимой без связи. И именно этот законопроект поможет избежать подобной ситуации.

"К нему поступили определенные замечания от ассоциаций, представляющих мобильных операторов и предоставлятелей коммуникационных услуг. Но мы понимаем, что должны заставить их выполнять решения ставки Верховного главнокомандующего и делать все для того, чтобы даже при выключении света связь была. Надеюсь, законопроект будет как можно быстрее принят Верховной Радой", - добавил Штепа.