В Раде ждут от Генштаба "план войны", но его нет, - Арахамия

Генеральный штаб должен подготовить для народных депутатов ориентировочный план ведения войны, а все вопросы по переговорам с РФ должны решаться на референдуме.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава фракции "Слуга Народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия в эфире передачи "Мосейчук+".
По его словам, комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности ожидает от Генштаба так называемого "плана войны", чтобы четко понимать, сколько еще ресурсов необходимо будет. Он также отметил, что у комитета есть вопросы к военному командованию, которые рано или поздно будут обсуждаться.
"Еще один вопрос, который очень горячий – сколько еще людей мобилизуют. Есть мобресурс, он известен. Но если делать ротацию, то нужно мобилизовать еще половину людей в Украине, а если нет – тогда они (уже мобилизованные – ред.) страдают. Что с этим делать, и хотя бы короткий план на год дайте, видение дайте. Говорим военному руководству. Но видения нет - живем как жили. А нас это не устраивает, потому что нам нужно готовиться. Что в следующем году в ЕС, в США это будет вызвать перебои с финансированием или их потерю и нам нужно рассчитывать на свои ресурсы", - сказал Арахамия.
Он считает, что Генштаб, или другой военный институт, должен составить план войны на следующий год. В нем следует указать ориентировочную информацию о том, как планируют проводить боевые действия.
"Надо план "я хочу следующий год воевать так, мне столько людей нужно, а столько отпустить, а еще мне нужно столько денег", но этого никто не имеет в стране", - подчеркнул он.
Глава фракции уверен, что все руководство настроено на то, чтобы продолжать воевать.
"Сейчас я думаю, что все руководство в Украине думает о том, чтобы воевать. Почему? Потому что мы не можем сейчас сесть за стол переговоров. У нас позиция переговорная очень плохая. За что мы сейчас будем садиться? Я вообще считаю, что как бы ни закончилась война, кроме полной победы, должна проходить через референдум", - говорит чиновник.
По его мнению, если будут какие-то договоренности с РФ, которые заставят подписывать украинский парламент, это приведет к тому, что парламент между собой перессорится.
"Такие вещи надо делать только через референдум. Когда народ скажет, что "надо делать вот так" то я свое мнение засуну как можно дальше, а если скажут "депутаты решайте", то это не должно быть их решения – это вопрос каждого гражданина в отдельности", – подчеркнул Арахамия.
Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения. Но пока они "на паузе". Президент Владимир Зеленский и другие власти отмечали, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.
Американский телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали не публично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. Вероятно, они предполагают некоторые уступки со стороны Украины.
При этом президент Владимир Зеленский опроверг, что США и ЕС давят на Украину в вопросе мирных переговоры с Россией.
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