Не время говорить. Почему Украина далека от мирной сделки с РФ и что об этом думает Запад

Переговоры о мире между Украиной и Россией остаются далекой перспективой. По крайней мере, пока ни одна из сторон не достигнет перелома в войне. Однако тема все чаще поднимается в западной прессе, в том числе из-за возможных проблем с военной и финансовой поддержкой Киева.

О том, почему мирный процесс пока невозможен, что стороны готовы обсуждать и каким начало переговоров видят на Западе, - в обзоре РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: публикации BBC, The Washington Post, NBC News, а также заявления официальных лиц США, европейских стран, Украины и России.

Переговоры о мире. Начало и конец

Первый раунд прошел 28 февраля 2022 года, когда войска агрессора быстро захватывали юг, восток, подошли к Харькову и пытались атаковать Киев. Переговоры на территории Беларуси шли в течение пяти часов, в течение которых стороны определили приоритеты.

Второй раунд прошел в Беловежской пуще. Там обсуждались военный и гуманитарный блоки, а также будущее урегулирование войны. Удалось договориться лишь о формате гуманитарных коридоров и возможном временном прекращении огня для эвакуации мирных жителей. На третьей встрече стороны согласились обсуждать базовый политический блок.

На белорусской земле представители Кремля демонстрировали полное непонимание политической системы и общественных реалий в Украине, неготовность к предметной дискуссии, а требование сделать русский язык вторым государственным разбилось о сухую арифметику, так как в Верховной раде не набралось бы достаточно голосов даже по максимальным прикидкам. Диалоги ярко показывали отличия украинской и российской политических культур.

"Они вспомнили о памятнике Шухевичу на Закарпатье, говорят нам: вы же можете позвонить туда, сказать им, чтобы сняли. Мы говорим: нет, не можем, это компетенция местного самоуправления. Громада собралась и проголосовала, чтобы установить памятник. Они: в смысле проголосовала?", - рассказывал РБК-Украина один из участников тех событий.

Об инсайдах с российско-украинских переговоров читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Переговоры министров иностранных дел Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова в Турции не привели к прорыву, затем этого делегации пытались обсуждать отведение российских войск, компенсацию за разрушения и формулу прекращения огня. Уже после пятого раунда президент Владимир Зеленский призвал к прямым переговорам с Владимиром Путиным, но Москва допускала такой вариант, "когда обе стороны станут ближе к урегулированию".

Как вспоминает советник Офиса президента Михаил Подоляк, в первые недели Украина пыталась добиться остановки боевых действий на время переговоров. Россияне же буквально зачитывали текст украинской капитуляции, исключая отход на границы до 24 февраля.

"Россия стремилась, чтобы мы отдали ей всю Украину. Мол, мы должны сложить оружие и отойти в места постоянной дислокации. Абсолютно неадекватные люди", - говорил он в эфире одного из телеканалов.

Под конец марта в Стамбуле прошла последняя встреча в формате делегаций. Участники согласовали приблизительное содержание двух документов, на основе которых Зеленский и Путин могли бы договориться о мире.

Фото: на переговорах в Стамбуле согласовывали проекты возможных договоренностей с Россией (Getty Images)

Согласно первому из них, Украина отказывается от попыток вступить в НАТО. Взамен она получила бы новую систему гарантий безопасности, в числе гарантов называли США, Францию, Германию, Канаду, Польшу и другие страны. Второй касался "взаимного уважения культур" и речь в нем, в том числе, шла о решении языкового вопроса. Помимо этого, украинская сторона предлагала заморозить тему Крыма и Севастополя на 15 лет, что не устроило россиян.

Сразу после стамбульской встречи министерство обороны РФ "кардинально снизит активность" на Киевском и Черниговском направлениях. Хотя истинными причинами отступления стали военные неудачи России.

На тот момент ключевые требования сводились к следующему. Украина настаивала на отведении российских войск на позиции до полномасштабного вторжения, на компенсации ущерба и предоставлении гарантий безопасности.

Россия требовала признать "ДНР/ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей, Крым в составе Российской федерации, отказаться от вступления в НАТО (против вступления в ЕС якобы не возражала), провести демилитаризацию, втрое сократив численность ВСУ, расширить права русского языка и провести так называемую "денацификацию".

Как писали западные CМИ, работа над документами продолжалась ежедневно и стороны в онлайн-режиме обменивались проектами возможных договоренностей. В Кремле говорили о якобы передаче своего проекта, украинские власти отрицали получение документа, требующего содержательного ответа.

Серьезно осложнили переговоры факты российских преступлений в Буче и поражение флагмана российского Черноморского флота, крейсера "Москва". К лету переговоры фактически прекратились на уровне отдельных представителей, затем мирный процесс вообще остановился.

Локальным успехом стало подписание зерновой сделки 22 июля 2022 года. Однако непосредственно Украина не подписывала никаких документов с Россией. Зерновую сделку обе стороны подписали с посредниками в лице ООН и Турцией.

С тех пор изменилось главное условие - если ранее Украина была готова говорить, если россияне отойдут на позиции до 24 февраля 2022-го, то теперь - лишь после выхода наших войск на международно-признанные границы 1991 года.

Гуманитарный контакт. Обмены пленными, черноморский коридор и дети

Несмотря на горячую фазу противостояния, переговоры ведутся, как писала американская газета The Washington Post, по трем ключевым гуманитарным вопросам: обмену пленными и телами погибших солдат, разблокировке черноморских портов и возвращению украинских детей из России. В некоторых случая прибегают к помощи посредников, таких как Турция, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия и Красный Крест. Но большая часть контактов проходит напрямую.

"Это очень тяжело эмоционально. Они (россияне, - ред.) враги, но если говорить о переговорном процессе, то этот конфликт интересов необходимо преодолеть. Мы понимаем, что какие бы отношения у нас сейчас ни были, мы, украинцы, заинтересованы в возвращении наших защитников, и если мы отвергнем все каналы связи, мы не сможем этого сделать", - говорил представитель военной разведки Дмитрий Усов, возглавляющий координационный центр по обмену пленными.

Фото: Украина возвращает пленных через гуманитарный коридор на границе с РФ (t.me/ermaka2022)

Обмен пленными, как и обмен телами погибших, в основном происходит в Сумской области на одном из участков границы с Россией. Там же работает единственный пункт пропуска, через который украинцы с оккупированных территорий и РФ могут попасть в Украину.

Основным местом, где стороны могут вести переговоры, остается Турция. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган развивает связи с Москвой и Киевом, осуждая вторжения, но при этом отвергая западные санкции против РФ.

По словам Усова, в кулуарах переговоров по зерновой сделке был согласован самый крупный на данный момент обмен пленными, когда 215 бойцов, в том числе командиры "Азова", и 10 иностранных военных ВСУ обменяли на 55 российских офицеров и пророссийского политика Виктора Медведчука. Крайний обмен состоялся 7 августа, когда в Украину вернулись 22 воина.

Одним из посредников выступает Ватикан. Украина передала списки папскому нунцию в Киеве, который пересылает их через Святой Престол представителям РПЦ, пишет WP. Кроме того, в октябре Катар обеспечил возвращение четырех украинских детей из России. В принципе, с марта 2023 года россияне возвращают их на полурегулярной основе. Например, за первую декаду ноября удалось вернуть пятерых юных украинцев, и на фоне тысяч похищенных и незаконно вывезенных в РФ детей эти цифры сложно назвать серьезными.

Партнеры давят на Украину?

На прошлой неделе в эфире немецкого телеканал ZDF министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отрицательно ответил на вопрос, ведутся ли секретные переговоры с Кремлем за закрытыми дверями. Он также напомнил, что основой формулы мира является уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Если переводить с дипломатического (языка, - ред.) на обычный, то это означает, что Россия должна уйти из Украины. Пока этого не произойдет, пока она не будет готова к этому, нет смысла вести никакие переговоры", - отметил он.

Вскоре после этого вышел материал NBC News о том, что официальные лица США и европейских стран начали обсуждать с украинскими чиновниками возможность мирных переговоров с Россией. Якобы обсуждалось то, от каких условий Украине, возможно, придется отказаться. И часть этих вопросов поднималась в октябре на встрече союзников в формате "Рамштайн".

Некоторые американские чиновники в отношении ситуации на поле боя используют шахматный термин "пат" и говорят, что контакты активизировались в связи с опасениями, что США не смогут помогать в необходимых объемах из-за проблем с выделением средств. Они обеспокоены тем, что якобы у Украины заканчиваются силы для борьбы, в то время как ресурсы России кажутся бесконечными.

"Любые решения о переговорах остаются за Украиной. Мы сосредоточены на том, чтобы продолжать твердо поддерживать Украину, защищающую свою свободу и независимость от российской агрессии", - заявила представительница Совета национальной безопасности при Белом доме Эдриен Уотсон.

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой одобрить выделение десятков миллиардов долларов военной помощи Украине. Запрос до сих пор не увенчался успехом из-за позиции некоторых республиканцев. При этом в его администрации не видят признаков реальной готовности Владимира Путина вести переговоры. По мнению американских чиновников, тот все еще верит, что союзники устанут от Украины и прекратят военные поставки.

Фото: в администрации Джо Байдена заверили, что США не будут давить на Украину в вопросе переговоров (GettyImages)

В то же время опрос Gallup показывает снижение общественной поддержки: 41% американцев уверены, что США и так слишком много делают для Украины. Всего три месяца назад это показатель был вдвое ниже. На сегодня около четверти американцев говорят, что США недостаточно поддерживают Украину. Похожая тенденция наблюдается в Европе.

Как пишет NBC News, союзники могут предложить Владимиру Зеленскому гарантии безопасности без формального вступления в НАТО. Поскольку на Западе "растет ощущение, что пора заключать сделку". Тем не менее один из высокопоставленных чиновников администрации Байдена отверг предположения о том, что Вашингтон будет толкать Киев к переговорам.

На недавней пресс-конференции Зеленский опроверг изложенные факты и подчеркнул, что Украина не готова к территориальным уступкам.

"Все знают мое отношение, которое совпадает с отношением украинского общества. Никто не давит на меня сегодня. Все это было в начале войны и до войны. На сегодняшний день никто не давит из лидеров ЕС, Соединенных Штатов… Я не знаю, кто это публикует. Я не знаю, для чего это делается. У меня очень неприятное ощущение, что даже мы, украинцы, в медиа также поддерживаем эту тематику. Я удивлен этим", - заявил он.

О чем на Западе говорят публично

Западные партнеры саму возможность мирных переговоров не исключают, но подчеркивают - решение об этом за Украиной, как и об условиях, которые лягут в основу сделки. В сентябре госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что пока переговоры невозможны, "поскольку для танго нужны двое, но если Путин проявит интерес, то украинцы присоединятся".

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский говорил, что навязывание любых мирных инициатив, может обернуться неприятностями для Запада.

"Если Украину заставят принять неприемлемое решение, Запад потеряет ее, и у наших границ будет 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданной. Мы не хотим просто отложить войну. Мы хотим положить конец способности России расширяться на запад силой", - отметил он.

Чешский президент Петр Павел считает, что переговоры могут начаться в 2024 году, так как события развиваются не в оптимистичном для Украины ключе и она вряд ли получит военное преимущество над Россией. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто полагает, что процесс может начаться весной якобы после того, как воюющие стороны исчерпают наступательный потенциал. По его мнению, они нуждаются в политическом мире.

"Украина борется за защиту своего суверенитета, а также за соблюдение международного права, не только за свободу. Очевидно, что крепкий мир не может быть основан только на военных действиях. Нужно политическое перемирие. Время еще не пришло", - добавил он.

Фото: президент Чехии Петр Павел опасается, что время играет не в пользу Украины (Getty Images)

За переговоры выступают и в Австрии. Министр иностранных дел Александер Шалленберг считает, что "лучше раньше, чем позже", поскольку мир достигается за столом, а не на поле боя. В ответ немецкое издание Bild привело цитату представителя украинского правительства, который заверил, что Киев не начнет переговоры, даже если давление со стороны Евросоюза будет расти.

В целом, союзники едины в поддержке украинской позиции. В частности, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупредил о том, что Запад в опасной близости от того, чтобы упустить возможность покончить с имперской агрессией Кремля. По его словам, если этого не случится, то "наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них".

Заместитель спикера Госдепа США Ведант Патель опроверг обсуждение с Украиной начала мирных переговоров с РФ. Он подчеркнул, что Вашингтону ничего об этом не известно.

"Как мы уже неоднократно говорили, ничего не должно быть об Украине без Украины. Нам не известно ничего о каких-либо контактах с Украиной о переговорах вне формулы мира", - объяснил он.

Французский президент Эммануэль Макрон говорит, что еще не пора садиться за стол, но время для "честных и хороших" переговоров может наступить скоро. Сегодня генсек ООН Йенс Столтенберг повторил, что Украина сама решит, какие условия приемлемы для нее. А укрепление ее военного потенциала и оказание поддержки - это единственный способ заставить Путина начать мирный процесс.

Почему переговоры невозможны

В сентябрьском интервью для The Economist Владимир Зеленский отверг идею компромисса с Путиным и заявил, что война продолжится до тех пор, пока Россия будет находиться на территории Украины. По его словам, сделка с Кремлем не будет постоянной, поскольку у российского диктатора есть привычка создавать замороженные конфликты.

"Ошибка не в дипломатии. Ошибка - дипломатия с Путиным. Он договаривается только сам с собой", - уверен украинский президент.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский исключает возможность переговоров с Владимиром Путиным (Getty Images)

Реагируя на эти слова, у Путина заявили, что Украине придется начинать переговоры "с признания реалий, которые появились с марта 2022 года". То есть как минимум оккупации части украинских территорий на юге и востоке. Что касается самого Путина, то он регулярно жалуется на нежелание вести переговоры с ним.

"Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры", - заявил он во время октябрьского визита в Китай.

Отметим, в ответ на "референдумы" на оккупированных территориях Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 сентября 2022 года, в котором констатируется невозможность переговоров с Путиным.

Тем не менее Москва демонстрирует якобы готовность к политическим дискуссиям. В частности, министр обороны Сергей Шойгу цинично призывал заинтересованные страны объединить усилия для формирования "справедливого мирового порядка". По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, это очередное свидетельство невозможности победить Украину на поле боя.

Дмитрий Кулеба напомнил, что с 2014 по 2022 годы было достигнуто порядка 20 соглашений о прекращении огня, которые Россия сразу же нарушала. И ни один из 200 раундов переговоров в итоге не помешали Путину решиться на полномасштабное вторжение.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объясняет невозможность мирных инициатив тем, что Россия хочет капитуляции Украины независимо от того, что предполагается под переговорами. А все ее призывы направлены на фиксацию оккупированных территорий, замораживание конфликта и уход от ответственности за военные преступления.

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Согласно теории Хайна Гоманса, политолога из Университета Рочестера (Ньо-Йорк, США), первое правило окончания войны - изменение требований хотя бы одной из сторон. Очевидно, ни Украина, ни Россия не достигли той точки, чтобы цели изменились настолько, чтобы говорить о мирной сделке. Прямо сейчас на поле боя наша страна пытается заручиться сильной переговорной позицией. И не в последнюю очередь от союзников зависит, как и когда завершится крупнейший со времен Второй мировой войны конфликт в Европе.