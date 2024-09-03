В Раде анонсировали день увольнений: изменят 50% состава Кабмина

Кадровые перестановки в Кабмине

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждает с премьер-министром Денисом Шмыгалем возможные кадровые изменения в правительстве. В частности, он заявил о необходимости решить вопрос с большим количеством исполняющих обязанности министров в Кабмине.

Сегодня источники РБК-Украина в правительстве сообщили, что на этой неделе ожидаются многочисленные кадровые перестановки в Кабинете министров. Ротации возможны и в Офисе президента.

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