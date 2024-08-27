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Пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция

Вторник 27 августа 2024 14:05
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Пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский сегодня, 27 августа 2024 года, дает пресс-конференцию. Она проходит после форума по обсуждению вопросов войны и будущих шагов Украины к миру.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, что известно, а также приводит трансляцию.

Пресс-конференция Зеленского по миру в Украине

Как и анонсировалось в ОП, сегодня состоялся форум с участием руководителей государственных институций, который завершается пресс-конференцией президента Украины. Тема обсуждения - война и шаги Украины на пути к справедливому миру.

В настоящее время глава государства начинает общение с журналистами.

Отметим, в понедельник на Банковой отметили, что представителям медиа следует пройти аккредитацию до 14:00 26 августа.

От каждого СМИ можно было аккредитовать одного корреспондента, одного оператора и одного фотографа. О времени и месте проведения мероприятия журналистам сообщили в письме-подтверждении аккредитации.

Когда и как прошла предыдущая пресс-конференция президента

Напомним, что предыдущая пресс-конференция Зеленского проходила 15 июля. Она была неанонсирована и посвящена итогам саммита НАТО, а также другим международным событиям, важным для Украины.

Во время общения с журналистами глава государства, в частности, рассказал, как относится к возможному изменению политики в США после выборов, ответил, будут ли кадровые изменения в украинском правительстве и оценил процесс мобилизации в Украине.

Перед этим пресс-конференция лидера Украины проходила в швейцарском Бюргенштоке по завершении пленарной части саммита мира. Тогда лидеры делегаций отвечали на вопросы прессы, впоследствии Зеленский дал отдельную пресс-конференцию.

Тогда он заявил, что Москва сделала все, чтобы многие лидеры не доехали на саммит. Лидеры отметили, что не ожидали, что на мероприятие соберется 101 страна и организация.

Также Зеленский заверил, что помощь от партнеров не ослабевает, но ее недостаточно, чтобы победить. Также он сказал, что Китай не враг Украины и призвал давить на Россию дипломатией и силой.

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