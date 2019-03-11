У Раді заявили про важливість якнайшвидшого розгляду 7 аграрних законів

Парубій підкреслив, що два з цих проектів є надважливими євроінтеграційними законами

В ближайшие недели Верховная рада должна рассмотреть семь законопроектов, касающихся аграрной политики. Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в агропромышленном комплексе комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Леонид Козаченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего же в парламенте зарегистрировано 133 законопроекта, которые имеют отношение к сфере аграрного производства.

"В Верховной раде зарегистрированы 133 законопроекта, которые имеют отношение к сфере аграрного производства. 46 из них рассмотрены профильным комитетом. Эти законопроекты в первую очередь имеют отношение к корреляции национального законодательства с законодательством ЕС", - сообщил Козаченко.

Нардеп подчеркнул, что законопроекты аграрного комитета также касаются проблем функционирования рынка сельскохозяйственных хозяйственных земель и противодействия рейдерству.

"Мы очень благодарны за то, что 7 законопроектов предусматривается рассмотреть на текущей неделе", - отметил Козаченко.

Глава Верховной рады Андрей Парубий в свою очередь отметил, что два из этих законопроектов являются евроинтеграционными.

"Очевидно, нужно будет совместно работать с залом, чтобы законопроекты не только были в повестке дня, но и имели достаточное количество голосов. Два из них являются сверхважными евроинтеграционными законами", - добавил Парубий.

Напомним, ранее в аграрном комитете отметили, что Кабинет министров обязан в первом квартале 2019 года внести в парламент закон об обороте земли в Украине.

Как писало РБК-Украина ранее, летом 2018-го комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал Раде принять за основу законопроект №8171 "Об основах государственной аграрной политики и государственной политики сельского развития".