У Раді заявили про важливість якнайшвидшого розгляду 7 аграрних законів

Парубій підкреслив, що два з цих проектів є надважливими євроінтеграційними законами
У найближчі тижні Верховна рада має розглянути сім законопроектів, які стосуються аграрної політики. Про це повідомив голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Леонід Козаченко, передає кореспондент РБК-Україна.
Загалом же у парламенті зареєстровано 133 законопроекти, які мають відношення до сфери аграрного виробництва.
"У Верховні раді зареєстровано 133 законопроекти, які мають відношення до сфери аграрного виробництва. 46 з них розглянуті профільним комітетом. Ці законопроекти в першу чергу мають відношення до кореляції національного законодавства із законодавством ЄС", - повідомив Козаченко.
Нардеп наголосив, що законопроекти аграрного комітету також стосуються проблем функціонування ринку сільсько-господарських земель та протидії рейдерству.
"Ми дуже вдячні за те, що 7 законопроектів передбачається розглянути на поточному тижні", - зазначив Козаченко.
Голова Верховної ради Андрій Парубій у свою чергу зазначив, що два з цих законопроектів є євроінтеграційними.
"Очевидно, потрібно буде спільно працювати з залом, щоб законопроекти не тільки були у порядку денному, а ще й мали достатню кількість голосів. Два з них є надважливі євроінтеграційні закони", - додав Парубій.
Нагадаємо, раніше в аграрному комітеті зазначали, що Кабінет міністрів зобов'язаний в першому кварталі 2019 року внести в парламент закон про обіг землі в Україні.
Як писало РБК-Україна раніше, влітку 2018-го комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендував Раді прийняти за основу законопроект №8171 "Про засади державної аграрної політики і державної політики сільського розвитку".