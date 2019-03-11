У Раді заявили про важливість якнайшвидшого розгляду 7 аграрних законів

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парубій підкреслив, що два з цих проектів є надважливими євроінтеграційними законами

У найближчі тижні Верховна рада має розглянути сім законопроектів, які стосуються аграрної політики. Про це повідомив голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Леонід Козаченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Загалом же у парламенті зареєстровано 133 законопроекти, які мають відношення до сфери аграрного виробництва.

"У Верховні раді зареєстровано 133 законопроекти, які мають відношення до сфери аграрного виробництва. 46 з них розглянуті профільним комітетом. Ці законопроекти в першу чергу мають відношення до кореляції національного законодавства із законодавством ЄС", - повідомив Козаченко.

Нардеп наголосив, що законопроекти аграрного комітету також стосуються проблем функціонування ринку сільсько-господарських земель та протидії рейдерству.

"Ми дуже вдячні за те, що 7 законопроектів передбачається розглянути на поточному тижні", - зазначив Козаченко.

Голова Верховної ради Андрій Парубій у свою чергу зазначив, що два з цих законопроектів є євроінтеграційними.

"Очевидно, потрібно буде спільно працювати з залом, щоб законопроекти не тільки були у порядку денному, а ще й мали достатню кількість голосів. Два з них є надважливі євроінтеграційні закони", - додав Парубій.

Нагадаємо, раніше в аграрному комітеті зазначали, що Кабінет міністрів зобов'язаний в першому кварталі 2019 року внести в парламент закон про обіг землі в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, влітку 2018-го комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендував Раді прийняти за основу законопроект №8171 "Про засади державної аграрної політики і державної політики сільського розвитку".